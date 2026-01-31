De Sancho a Pedri: Los mejores organizadores de la historia del Barça

Son algunos de los futbolistas que han marcado la pauta del juego del Barça en todas sus épocas. Quizá no han sido los más goleadores ni tan siquiera los más mediáticos o brillantes pero los diferentes 'Barças' de todos los tiempos han bailado al son que han marcado estos futbolistas.

Nos dejamos nombres importantísimos ya que los 126 años de la historia del Barça dan para mucho. No se trata de una lista de los mejores centrocampistas ni tampoco de los más destacados interiores o mediocentros.

Se trata de poner en valor a los jugadores que han sido los cerebros del Barça, una función que ahora ejerce Pedri pero que en otras épocas han desempeñado con maestría jugadores como Fusté, Schuster, Guardiola o Xavi.

Busquets, Xavi y Guardiola son tres de los grandes cerebros de la historia del Barça / Valentí Enrich

Muchos lectores encontrarán a faltar a Andrés Iniesta, Deco, Bakero, Amor, Asensi, Marcial, Neeskens, Pereda, Raich, Balmanya y a muchos otros centrocampistas excelentes pero entendemos que su perfil futbolístico era otro.

En cualquier caso en SPORT y con el asesoramiento de historiadores de prestigio hemos seleccionado a estos 10 jugadores como los mejores cerebros de la historia del Barça.

Aquí sí que podrían haber entrado futbolistas como Eusebio Sacristán, Milla, Celades, Landáburu y otros grandes organizadores que han sido jugadores por los que pasaba la creación en la zona ancha.

Eusebio y Milla eran dos centrocampistas del agrado de Cruyff / Sport

Nuestros 10 cerebros de oro escogidos por orden cronológico son Sancho, Gonzalvo III, Fusté, Suárez, Juan Carlos, Schuster, Guardiola, Xavi, Busquets y Pedri.

AGUSTÍ SANCHO

En los primeros años de la historia del Barça el estilo de juego era muy directo y el peso del centro del campo era prácticamente inexistente, es por ello que el primer cerebro de la historia del club lo encontramos en Agustí Sancho. El primer gran centro del campo del Barça lo formaron en los años 20 Torralba, Sancho y Samitier.

Torralba era el empuje y la garra mientras que Samitier representaba la magia y el gol pero quién ponía orden y criterio en el juego era Sancho.

Agustí Sancho intercaló dos etapas en Barça y Sants para terminar su carrera en Sabadell. 1916-1922 fue la primera etapa como azulgrana y de 1923 a 1928, la segunda. / Archivo

Los culés adoraban a Torralba por su entrega y discutían a Sancho porque era más frío pero la clase de este jugador de Benlloch era espectacular.

En un fútbol todavía con tácticas precarias, Sancho sabía leer el juego y organizar a su equipo a través del balón.

Entre 1916 y 1927 el Barça disfrutó de un centrocampista que sumó 45 goles en los 425 partidos en los que defendió la camiseta blaugrana.

GONZALVO III

En los años 30, el Barça no dispuso de un cerebro puro que marcara la pauta. Goiburu era un interior más cercano a lo que hoy sería un mediapunta y Raich o Balmanya eran excelentes complementos pero no organizadores puros.

Tras la guerra civil, el gran centrocampista que lideró el equipo blaugrana fue Marià Gonzalvo. Gonzalvo III era el capitán y líder del Barça de les Cinc Copes que tenía a Kubala como estrella más rutilante.

Mariano Gonzalvo y Fernando Daucik tras la conquista del doblete 1952-53 / SPORT.es

El de Mollet es uno de los centrocampistas más técnicos y goleadores de la historia del club. Además era un portento físico que se imponía en la zona ancha con una presencia impactante.

Gonzalvo III ha pasado a la historia por ser el capitán de uno de los mejores Barças de la historia pero su influencia futbolística ha quedado olvidada con el paso de los años.

Mariano Gonzalvo y César Rodríguez celebran el doblete 1951-52 / SPORT.es

El pequeño de los hermanos Gonzalvo vistió la camiseta blaugrana en 434 partidos logrando la cifra de 92 goles. Su trayectoria en el Barça fue extensa ya que militó de blaugrana entre 1941 y 1956.

LUIS SUÁREZ

Luisito Suárez llegó al Barça con tan solo 18 años y aunque le costó consolidarse en sus inicios, llegó a ganar el Balón de oro en 1961.

El gallego era un interior que filtraba pases a los delanteros con una calidad excepcional pero además se erigía en el gran constructor de juego del equipo. Todos los balones pasaban por Suárez que distribuía el juego con una clase excepcional.

Aunque mantenía una excelente relación con Kubala, se creó una distinción entre kubalistas y suaristas y la mayoría de barcelonistas de la época se decantaban por la leyenda húngara. Esta absurda polémica acabó afectando al genio gallego.

Luis Suárez Miramontes / INTER

Las dificultades económicas del Barça y el interés de Helenio Herrera provocaron su traspaso al Inter de Milán por 25 millones de pesetas, una cifra astronómica en el verano de 1961.

En el club blaugrana había jugado 254 partidos y pudo anotar 138 goles entre 1954 y 1961. Su último partido de blaugrana fue la desgraciada final de Berna de la Copa de Europa 1960-61.

JOSEP MARIA FUSTÉ

El 'noi de Linyola' fue el gran cerebro del Barça en la década de los 60. Aunque Josep Maria Fusté empezó su carrera como un interior que enlazaba con los atacantes puros con el paso de los años fue retrasando su posición. Fusté era un jugador que abarcaba mucho campo y que destacaba por una visión de juego privilegiada.

Josep Maria Fusté, la noche del 30 de agosto de 1972, cuando el de Linyola dijo adiós a la afición azulgrana / FC BARCELONA

Su zurda era exquisita pero el hecho de jugar en una de las épocas más delicadas de la historia del Barça ha dejado su figura en un escalafón inferior a lo que se mereció en el campo.

Después de una cesión exitosa al Osasuna, Fusté fue el gran organizador del Barça entre 1962 y 1972. Fusté marcó 119 goles en los 410 partidos que disputó con el primer equipo barcelonista.

JUAN CARLOS PÉREZ

Juan Carlos Pérez es uno de los centrocampistas más infravalorados de la historia del Barça. El cántabro fue el cerebro del Barça de la temporada 73-74 que ganó la liga del 0-5 en el Bernabéu.

Johan Cruyff era la gran estrella de aquel equipo pero el futbolista que aportaba orden y criterio en el centro del campo era Juan Carlos.

Juan Carlos fue muy importante para Michels / Xavier Valls

Con el fichaje de Neeskens, Juan Carlos perdió peso en el equipo y aunque el Barça ganó vigor y garra perdió calidad para distribuir balones. Juan Carlos disputó 289 partidos y anotó 27 goles entre 1968 y 1975.

BERND SCHUSTER

El alemán es probablemente el mejor ejemplo de organizador puro de la historia del Barça. En la década de los 80 había un Barça con Schuster y otro Barça sin el teutón. Bernd era un portento físico y técnico que dominaba todos los registros de un centrocampista creador.

Sus pases largos eran una maravilla y el criterio con el que combinaba con la delantera era de otro nivel. Susa goles de falta y carácter en el campo eran irremplazables.

Schuster llevaba tres meses en el Barça y ya era el ídolo del Camp Nou. Un día antes del 23F marcó un gol, providencial, al Betis / Archivo

Entre 1980 y 1988 Bernd Schuster jugó 300 partidos de blaugrana y anotó 120 goles. Schuster fue la pieza clave del título liguero que ganó el Barça en la temporada 84-85 en la liga mítica del 'Urruti t'estimo'.

JOSEP GUARDIOLA

Cuando Johan Cruyff llegó al banquillo blaugrana apostó por Luis Milla como el '4' del equipo. Con la marcha del turolense al Real Madrid, Amor fue la primera solución pero Guardiola se acabó consolidando cono el gran cerebro del Dream Team.

Guardiola debutó contra el Cadiz / Archivo

El de Santpedor era la extensión de Cruyff en el campo. Laudrup, Stoichkov, Bakero o Txiki eran más brillantes o determinantes en el área rival pero el ritmo de los partidos lo marcaba Pep.

Cruyff consideraba vital la circulación rápida de balón y Guardiola era el eje sobre el que pivotaba su modelo de juego.

Johan Cruyff apostó por Guardiola y Amor / Fernando Zueras

Con Robson, Van Gaal, Serra Ferrer y Rexach Guardiola se mantuvo como el jugador que llevaba la manija del equipo. Pep sumó 480 partidos y marcó 16 goles incluyendo los partidos amistosos.

XAVI HERNÁNDEZ

El de Terrassa fue el gran cerebro del mejor Barça de la historia. El centro del campo Busquets-Xavi-Iniesta más Messi de falso 9 es insuperable. Xavi Hernández creció en La Masia como un '4' típico de la metodología instaurada por Cruyff en el Barça.

Su evolución en el primer equipo fue enorme al dar el salto adelante y convertirse en un interior derecho espectacular.

Pep y Xavi son dos leyendas del Barça / Valentí Enrich

Además de ser un portento técnico y un jugador único para conservar el balón, ningún jugador como Xavi ha sido capaz de marcar el estilo de juego de un equipo. Cuando tocaba acelerar lo hacía y cuando se demandaba pausa Xavi lograba trasladar a sus compañeros su enorme inteligencia táctica.

Xavi Hernández es uno de los mejores centrocampistas de la historia del fútbol / Valentí Enrich

En las 18 temporadas que vistió la camiseta del primer equipo blaugrana, Xavi marcó 97 goles en sus 870 partidos disputados.

SERGIO BUSQUETS

Sergio Busquets es, con Guardiola, el mediocentro por antonomasia de la historia del Barça. Pep lo conoció en el filial blaugrana y fue tan consciente de su enorme potencial que apostó por él y lo alineó por delante de una estrella consagrada como Touré.

Busquets debutará contra el Racing / Paco Largo

Sergio Busquets se ganó a base de regularidad y calidad ser el indiscutible mediocentro del mejor Barça de la historia. Xavi, Iniesta y Messi se ganaron los mayores elogios pero los entrenadores siempre valoraron la ingente labor táctica del centrocampista de Badia.

Xavi, Busquets e Iniesta es el mejor centro del campo de la historia del fútbol / Josep Maria Arolas

Busquets lo ganó todo en el Barça en las 15 temporadas que militó en el primer equipo. Sergio sumó 785 partidos y 21 goles entre las temporadas 2008-09 y 2022-23.

PEDRI

Pedri es el gran cerebro del Barça actual. El de Tegueste es el líder del centro del campo blaugrana. De Jong es una pieza muy apreciada por Flick, Fermín y Olmo son grandes mediapuntas, si a Gavi le respetan las lesiones será un puntal, Casadó y Bernal son dos '6' de La Masia de gran futuro....pero el futbolista que organiza el juego del equipo es Pedri.

Hansi Flick le ha dado galones a Pedri / Valentí Enrich

El Barça fichó a un mediapunta que jugaba enganchado en la banda izquierda, Koeman lo centró siendo un enlace con la delantera, Xavi lo reconvirtió a interior pero ha sido con Flick con quién ha explotado en la sala de máquinas dirigiendo el juego del equipo blaugrana.