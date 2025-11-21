Sánchez Martínez arbitrará el Barça - Athletic

La Federación Española de Fútbol ha anunciado este viernes que José María Sánchez Martínez será el encargado de arbitrar el partido entre el FC Barcelona y el Athletic Club correspondiente a la jornada 13 de LaLiga EA Sports 2025/26. El colegiado del comité murciano impartirá justicia acompañado de Raúl Cabañero y Juan José López en las bandas, Juan Manuel Gordillo como cuarto árbitro y Daniel Jesús Trujillo Suárez en el VAR.

El FC Barcelona tiene un balance muy positivo con Alberola Rojas. El conjunto blaugrana ha ganado 28 partidos de los 36 encuentros en los que ha coincidido con el árbitro. Ha perdido en seis ocasiones y ha empatado dos veces. El equipo catalán no se cruza con él desde la temporada 2024/25, en la que ganó al Betis en los octavos de final de la Copa (5-1), al Real Madrid en el clásico liguero del Santiago Bernabéu (0-4) y al Valencia en el estreno liguero en Mestalla (1-2).

El Athletic Club, por su parte, ha jugado 28 partidos con el árbitro murciano con unos registros de 14 victorias, cinco empates y nueve derrotas. Los blaugranas encadenan cuatro triunfos seguidos con Sánchez Martínez ejerciendo de juez en el partido, mientras que los leones cayeron esta temporada contra el Alavés (0-1) con el mismo colegiado, aunque venían de una racha de ocho partidos seguidos sin perder.

La RFEF también informó que Juan Martínez estará al frente del Alavés - Celta, Mateo Busquets lo hará con el Osasuna - Real Sociedad y el Villarreal - Mallorca estará dirigido por José Luis Guzmán.