Samuel Eto'o bendice a Christian Kofane, el joven delantero que tiene el Barça en el radar

Christian Kofane se ha convertido en uno de los delanteros de moda y su rendimiento esta temporada con el Bayer Leverkusen y en la selección de Camerún no han pasado inadvertidos entre los grandes clubes europeos. A sus 19 años ha demostrado que está preparado para dar el salto a otro club de mayor calibre y el Barça no le pierde la pista. Muchos se atreven ya a compararle con Samuel Eto'o, de quien apuntan que puede ser su heredero.

De hecho, en una entrevista concedida a 'France 24' le preguntaron a Samuel Eto'o por Christian Kofane. "Deseo que lo haga mejor que yo, lo tiene todo para hacerlo mejor que yo. No quiero tampoco que se le suban los humos hoy, porque él sabe todo lo bueno que pienso de él. Tampoco quiero que sus compañeros —porque es algo natural— puedan llegar a tenerle cierto recelo porque está recibiendo felicitaciones de todas partes", dijo el exdelantero del Barça.

El agente del goleador camerunés, Eric Depolo, ya se ha encaergado de ponerle en el escaparate. "El interés del Arsenal es cierto. Al entrenador le gusta mucho, pero hay otros clubes. Creo que aún es pronto para hablar de su futuro, pero debido a que el jugador habla español, como Mikel Arteta, y a que William Saliba es de Camerún, diría que el Arsenal está en la mejor posición en estos momentos", apuntó.

Depolo va crecido y se atreve con una seria advertencia para todos aquellos que empiecen a soñar con Kofane. "Es un jugador que vale 100 millones de euros. Con Kofane, el Arsenal tendrá un delantero de primer nivel para los próximos 10 años si al final cierra el fichaje. Nunca había recibido tantas llamadas sobre Kofane como ahora. Actualmente es el mejor delantero sub-21 de Europa y el más completo. Es rápido, tiene gran técnica, defiende de maravilla y es muy bueno de cabeza. Es muy difícil encontrar todas estas cualidades en un solo delantero".