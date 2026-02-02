Samu Obeng, un culer que juega en Albacete: "Mi padre vino en patera"

Como siempre, la Copa del Rey es la competición en España que más historias de superación nos trae en lo que a fútbol se refiere. Si en dieciseisavos y en octavos el Albacete demostró que en la competición del K.O. no importan las divisiones, al eliminar a Celta de Vigo e incluso al Real Madrid, ahora el conjunto manchego buscará meterse en semifinales eliminando al FC Barcelona de Hansi Flick. Además, para ello contará con un nuevo refuerzo que tiene una peculiar trayectoria de vida.

Samu Obeng ha sido incorporado recientemente para reforzar la línea ofensiva de los de Alberto González, procedente del Ceuta. En el contexto de la previa de los cuartos de final de la Copa del Rey, el delantero ghanés ha repasado en una entrevista para 'TV3' como su familia se asentó en la localidad de Gurb, en Osona, tras migrar de su país de origen.

"Estoy aquí gracias a mi padre"

Samu Obeng cuenta con más de 170 partidos jugados en Segunda División, tras haber pasado por clubes como Getafe, Girona, Manlleu, Calhorra, Granollers, Huesca, Oviedo, Casa Pía, Ceuta y Wydad. No obstante, para lograr optar a tener esta carrera futbolística, tuvo que migrar de su país de origen. El delantero nació en Nsapor, ciudad de Ghana, pero pudo venir a Cataluña una vez su padre, que había llegado en patera, consiguió la documentación necesaria para que su familia recalara en Gurg. Sobre estos inicios, Obeng se muestra agradecido: "Mi padre es de los que vinieron en patera y entraron aquí ilegalmente. Soy quien soy, gracias a él. Por todo el riesgo que asumió, cruzando el mar, en una patera. Tengo una admiración especial hacia él y me siento en deuda".

Eso sí, el agradecimiento con su padre no impide que discuta con él por cuestiones futbolísticas, pues su progenitor es seguidor del Real Madrid y el futbolista lo es del FC Barcelona, por lo que tendrá la oportunidad de enfrentar al equipo que anima. De esta manera, el delantero "tendrá que eliminar al Barça", tal como dijo a su padre antes del sorteo.

Sobre su carrera futbolística, Obeng recuerda que "lo primero fue el Manlleu, y ahí ya era flipante porque jugabas contra el Barça, el Espanyol...". Sin embargo, del club catalán pasó al juvenil del Getafe, lo cual se le hizo más difícil por cuestiones de idioma: "Me encontré en Madrid sin hablar castellano, ahora he mejorado mucho pero antes no sabía. En Getafe me sentía casi como un profesional, pensaba que ya era la élite, pero no, me quedaba mucho".