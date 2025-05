Sampaoli: “Del Barça me llevaría a Pedri, es extraordinario”

En la historia del fútbol pocos entrenadores pueden presumir de haber conquistado una Copa América con Chile o de haberle ganado a la España de Del Bosque en un Mundial. Y hay uno que consiguió las dos. Jorge Sampaoli (Casilda, 1960) se hizo un espacio entre las leyendas de los banquillos sudamericanos con sus triunfos en la Roja, además de la dilatada trayectoria que completó después: Universidad de Chile, Sevilla, Olympique de Marsella, Flamengo, Rennes e incluso la selección Argentina, justo en la misma época en la que se le vinculó con el Barça (2017). Sobre esto, la actualidad blaugrana y mucho más habló en SPORT.

Jorge, bienvenido a Barcelona. ¿Cómo está usted?

Bien, bien, bien. Haciendo una recorrida por Europa, básicamente en España, vi la final de la Copa del Rey, la semifinal del Champions, este partido de Barcelona-Inter y tratar de ver si podemos llegar a la vuelta también a poder ver esa definición.

Se nos hace extraño ver a Sampaoli lejos de los banquillos...

Hay momentos donde, cuando uno se apura, normalmente a veces comete errores, tomar procesos empezados. Hoy no hay tiempo en el fútbol, el entrenador tiene mucha observación sobre él. Entonces, cuando uno provoca un proyecto desde su elección, es mucho más fácil que resulte que cuando uno entra en un proyecto armado por otro.

Estuvo usted en Montjuïc viendo ese monumento al fútbol, el 3-3 entre el Barça y el Inter. ¿Qué le dice este Barça de Hansi Flick? ¿Cómo lo ve?

Yo lo resumo siempre con dos palabras, con naturalidad y con libertad. Yo creo que son jugadores que en este mundo donde es tan difícil ser libre, estos chicos tienen la posibilidad de no tener estrés. Por más que le hagan un gol, dos goles, a cualquier equipo de Champions que le hagan dos goles y va perdiendo de local, le generan un montón de nerviosismo. El equipo no se inmutó. Sabe que tiene una herramienta que es jugar bien a la pelota y jugar bien al fútbol en conexiones que en cualquier momento te pueden dañar. Y después generó no menos de diez situaciones en el primer tiempo. Podía haber terminado 5-2. Ya también le ha pasado en la Liga, donde Celta u otros partidos iban perdiendo y parecía que todo terminaría mal. Y de repente tienen tanta convicción que generan modificación en el resultado, de acuerdo a esa convicción.

En una entrevista usted comentaba "veo muchos partidos, pero fútbol veo poco". ¿Con el Barça de Flick se divierte?

Sí, lo veo siempre. El PSG de Luis Enrique también. Son equipos que me dan la posibilidad de que no tienen miedo de tener el balón y de hacer cosas con el balón. La mayoría de los equipos no quieren el balón. Quieren que el balón lo tenga otro para que el error del otro me permita a mí ganar un partido. Y a mí eso de adherir a la espera y no al protagonismo no me gusta. Entonces por ahí, siempre ahora que tengo la posibilidad de ser una persona neutral, miro lo que me gusta como si fuera una película del actor que me gusta.

Jorge Sampaoli en los estudios de SPORT / JAVI FERRANDIZ

¿Le ha sorprendido el poco tiempo que ha tardado Flick en conseguir que el Barça juegue de esta manera?

Sí. Yo creo también que hay una madurez que ha aparecido en este proyecto, que ha ayudado a Flick, que seguramente tendrá responsabilidades en este rendimiento del equipo, pero realmente, como te digo, ver a jugadores como Pedri, Fermín, De Jong, Yamal, el mismo Raphinha, tomando decisiones que no toma en Brasil. Entonces todo tiene que ver con el concepto que se ha creado en relación al entrenador y en relación a las conexiones socio-afectivas que tiene este equipo.

Lamine Yamal. 17 años, el otro día con 0-2 se pone el equipo a la espalda. ¿Qué le sugiere todo esto? ¿Estamos ante un fenómeno único?

Sí, me hace recordar mucho a Neymar.

¿Le recuerda más a Neymar que a Leo?

Leo para mí es diferente. Yo lo veo diferente futbolísticamente y Leo es otra cosa. Yo siempre hablo de que uno puede hablar de jugadores de fútbol y de Leo. Es otro mundo, otra historia. Es el mejor jugador del mundo de todos los tiempos porque se ha mantenido en ese nivel desde que empezó hasta que terminó o hasta ahora. Sigue siendo un jugador que determina. A Lamine lo veo muy parecido a Ney cuando apareció, que era un jugador que sí, también en aquel momento pensábamos que iba a pelear el número uno del mundo con Leo y, bueno... no pasó.

"A Lamine Yamal solamente le interesa jugar el fútbol, no protesta, solamente quiere jugar" Jorge Sampaoli — Entrenador

¿Usted a Lamine le ve Balón de Oro?

Ojalá, ojalá, yo deseo que le suceda porque solamente le interesa jugar el fútbol, no protesta, solamente quiere jugar. Quiere siempre que la pelota esté adentro del campo, ganando, perdiendo, empatando. Quiere aprovechar cada minuto del partido para hacer alguna jugada diferente. Lo veo con la osadía y la valentía de tratar de que sus capacidades estén vinculadas al espectáculo.

¿Qué es lo que más le impacta?

Su decisión. Contra el Inter le triplicaban marca y salía por donde él quería. No había ningún obstáculo que le impidiese jugar. El Inter lo intentó de todas maneras, de manera impar, de manera par, y no lo ha conseguido. Me parece que para hacer lo que hace él también hay que ser mentalmente muy duro, muy fuerte, tener mucha personalidad y ser muy descarado. Él sabe que disfruta de lo que hace. Hay pocos así. Es más, hay muchos más jugadores obreros que los que que disfrutan de este deporte.

¿Le parece ahora mismo el Barça de Flick el mejor equipo de Europa?

Junto al PSG, porque Luis Enrique tiene jugadores que también vienen en el tiempo. Es un equipo creo que más sólido que el Barça, sin la inventiva del Barça, aunque tenga a Dembélé, a un montón de futbolistas que también por sí solos pueden ganar un partido.

Me hablaba usted antes de los problemas defensivos que está teniendo el Barça. ¿Hay que asumir que vas a tener problemas defensivos si te vas a buscar tanto al rival?

Sí. Eso hace que el equipo rival tenga solamente ese espacio anterior del Barça al cual tiene que invadir. Es una situación que el Inter en algún momento encontró, como también lo encontró el Real Madrid en ese 2-1, cuando estaba muy cerca del 3-1 y apareció el 2-2. Sí, el 2-2. Y acá también apareció, estaban cerca del 4-3 y no apareció. Pero también el equipo rival, sabiendo ese espacio, también sabe que enfrente tiene un equipo que, por más que vos defiendas con 8, entra igual. Entonces, claro, hay emociones en las cuales los futbolistas están tan superados que no pueden leer esa defensa tan alta para poder contrarrestarla. A lo mejor ahora, de local, el Inter podrá leer que esa defensa tan alta puede ser quebrada, no solamente por fuera, sino también por dentro e intentar hacer daño. Pero no creo que haya un partido diferente en Italia, veo lo mismo. Lo mismo, el mismo escenario. Porque el Barça es lo mismo en todos lados. Sí, tanto en casa como fuera, me da igual. Entiende que está en 100x60 en todos lados y no importa dónde juegue.

Dígame un futbolista, más allá de Lamine, de esta joven hornada de futbolistas del Barça, que usted se llevaría para su selección o para su equipo.

Pedri, lo llevaría al fondo de mi casa. Que juegue un rato para verlo. Es extraordinario.

Jorge Sampaoli en los estudios de SPORT / JAVI FERRANDIZ

Viene usted de una experiencia corta en Rennes, salió en marzo tras apenas diez partidos. ¿Qué ocurrió allí?

Fuimos con una ilusión muy grande. Yo tenía la posibilidad de ir también al Genoa de Italia, pero vi en Rennes un equipo en el que podíamos armar algo con jugadores jóvenes que nos permitan la ilusión de armar un equipo que tenga cierta libertad para armar un proyecto de cara al mediano y largo plazo. Indudablemente el corto plazo era difícil porque estaban peleando el descenso. No coincidimos con la dirigencia ni con los dueños del club de cara a la conformación del medio plazo. Entonces preferí salir, porque a mí lo que más me seduce de los jugadores es que no tengan ningún tipo de inconveniente o que intenten siempre protagonizar. Entonces cuando están urgidos por el descenso, el jugador tiene miedo.

¿El siguiente paso ya lo tiene decidido? Se habla incluso en Sudamérica de Boca Juniors. ¿Alguna posibilidad o prefiere esperar?

Mira, ni siquiera veo el lugar. Quiero encontrar la posibilidad de tener la chance de armar un proyecto, de armar un equipo con el perfil que tenía por ejemplo en Marsella, que jugaba muy bien, como aquel Sevilla, que también pude armarlo con Monchi, que jugaba muy bien. Armar el perfil de futbolista que no tenga ningún tipo de complejos para poder jugar sin la presión en cada momento para saber que tiene que ganar sí o sí. Y ganar de cualquier manera no lo entiendo y no lo comparto.

Formó usted, Jorge, su filosofía lejos de Argentina, tuvo que empezar su trabajo en Perú y Ecuador, pero el primer gran éxito le llegó con la U de Chile: ganaron una Copa Sudamericana y tres campeonatos chilenos. Y de ahí a la selección. ¿Qué recuerdos tiene de ello?

En Chile nos encontramos con una generación, primero en la U y después en la selección, que tenían mucha osadía y valentía. Algo muy parecido, salvando las distancias, con lo que pasa con el Barça hoy. Íbamos a Inglaterra, ganábamos; íbamos a Alemania, ganábamos, cosa que en Chile nunca había pasado. Ganamos la Copa Sudamericana invictos, ganamos la Copa América invictos, que fue la primera en la historia del país. Fuimos a jugar el Mundial contra España y ganamos. No nos preocupaba tanto el resultado, sino la forma para llegar a él. Eso nos hizo mantenernos en el tiempo.

Y si no es por el palo de Pinilla, igual había para más en ese Mundial de 2014...

Sí, seguramente. Ese partido fue muy bueno con Brasil. Lamentablemente perdimos por penales, pero esos chicos merecían también, o esa generación de jugadores, merecía algo más.

En Chile nos encontramos con una generación, primero en la U y después en la selección, que tenían mucha osadía y valentía Jorge Sampaoli — Entrenador

En su libro 'Mis Latidos' mencionó usted que lo que quería con la U de Chile era ganar la Libertadores, acceder al Mundial de Clubes y medirse con el Barça de Guardiola, que en ese momento era el mejor equipo del mundo...

Sí, sí, teníamos la ilusión. Pero bueno, como todo, las dirigencias o los clubes, ese sentimiento amateur que uno tiene a través de amar el fútbol está coartado con el negocio. Entonces, claro, se fueron todos los futbolistas y esa ilusión terminó.

Después del gran paso por Chile te llega la primera oportunidad en Europa. Llegas al Sevilla en 2016. ¿Cómo recuerdas esa experiencia?

Esa experiencia fue muy linda porque yo cambié de cuerpo técnico, me junto con Juanma Lillo y empezamos a construir un equipo para el juego de posición. Y la verdad que lo construimos. Fue un año donde disfrutamos todos los partidos. Peleamos la Liga, perdimos la Supercopa con el Real Madrid, ganábamos 2 a 1 faltando 10 segundos. Y apareció Sergio Ramos, de número 9, nos empata y vamos al alargue y terminamos perdiendo por un gol. Y estuvimos a 10 segundos de ganar la Supercopa de Europa. Y a partir de ahí el equipo tuvo un funcionamiento que realmente había encendido a la ciudad.

Jorge Sampaoli en los estudios de SPORT / JAVI FERRANDIZ

Nasri, Ben Yedder, 'Mudo' Vázquez, había mucho fútbol ahí...

Sí, mucho. Nasri jugando de medio centro, que toda su vida jugó de extremo. Pero, claro, comprendía muy bien los tiempos de juego. Para mí lo que más comprende este Barça son los tiempos. Tiempo de ataque, tiempo de juego. Como maneja todos esos tiempos, a veces es incontrolable.

¿Y elegiste el fútbol español por algo en particular?

Sí, por ese momento, porque tenía la posibilidad de ir al Chelsea después de Chile. Estuve muy cerca. Pero por un tema de idioma y un tema de conocer mucho más la Liga Española, me parecía que el paso para Europa, inclusive para los sudamericanos, es muy difícil tener aceptación o tiempo de dirigir acá. Entonces, bueno, me tocó. Tuve la suerte de jugar Champions con Sevilla, pelear la Liga, después Champions con Marsella, pelear la Liga, después volver a Sevilla, jugar Champions, que ya estaba en camino a jugar Europa, ganar la Europa. Pasaron cosas que para un entrenador sudamericano no es tan normal.

Luego volviste a Sevilla, pero la segunda experiencia no salió tan bien como la primera...

Era muy difícil. De hecho, el tiempo me dio un poco la razón. Sevilla siguió navegando en su incertidumbre, en sus malas decisiones. Yo tengo un gran cariño por la ciudad y tengo un gran respeto, inclusive, por la gente que me llevó ahí, pero, sinceramente, han hecho a Sevilla muy chiquitito y eso me duele mucho.

Han hecho a Sevilla muy chiquitito y eso me duele mucho Jorge Sampaoli — Entrenador

Jorge, son ya más de 20 años en los banquillos. ¿Cómo hace un entrenador para actualizar sus métodos?

Sabiendo que hay una gran modificación año por año en el fútbol y también en el ser humano. Los jugadores que están agotados de jugar cada 48 horas. Hay muchos jugadores que quieren terminar rápido e irse a su casa. Hay mucho más interés por otras cosas, también relacionado al negocio. En el fútbol actual no hay tantos hinchas, hay más clientes. Y eso también genera que todo haya ido modificándose y, para estar a la altura de esta gran modificación, hay que prepararse.

¿Está más cerca del “Guardiolismo” que del "Bielsismo”?

Sí, me gusta mucho más el juego posicional. Bielsa es más directo. Bielsa se mueve mucho más, encuentra desde los movimientos el sentimiento de ataque. En cambio, lo que hace Pep es utilizar todo el campo, porque el único libro que realmente existe en el fútbol es el reglamento. Pep utiliza mucho el reglamento para que las posturas posicionales lleguen a diferentes alturas y así poder atacar a la última línea con más frescura.

¿Qué relación tiene con Guardiola?

Lo visito normalmente. Lo incomodo un poco, pero hace muy poco estuve ahí hablando con él y con Juanma. Siempre es muy agradable hablar con Pep porque parece estar un pasito adelante del resto.

¿Le parece el mejor entrenador de los últimos 20 años?

Sí, sin duda. Es el entrenador que, por ejemplo, me hace estar pendiente del teléfono para saber cuándo juega el City y ver una obra de arte.

En 2017 se le vinculó con el Barça. ¿Llegó a haber algún contacto real?

No, solo hubo un comentario, un inento de acercamiento, pero nada formal. No llegó a haber ningún contacto en aquel momento porque apareció Argentina.

¿Le gustaría entrenar al Barça algún día?

Ahora lo veo un poco más lejano. Pero por parte del Barça, siempre lo he vivido como un espectador casi hincha. Me gustaría que gane la Champions, me gustaría que gane el torneo. El año pasado sufrí un poco porque no se pudo imponer, a pesar de los intentos por tener una expresión de juego más clara. Por ahora, lo disfruto como espectador.

Le tengo que preguntar por una frase que le persigue: “Dembélé juega como un autista”. ¿Qué pasó exactamente?

Estuve muy mal en la expresión. Soy muy emocional y pasional, y lo único que quise decir es que Dembélé no es un jugador asociativo. Él mira mucho más a los rivales y al arco que a sus compañeros. Para mí, es uno de los mejores del mundo, pero en un contexto como el del Barça, donde se exige la asociación, él se aísla y no rinde igual. Juega su partido, lo hace muy bien, pero yo valoro mucho la autoredad, el fútbol asociativo.