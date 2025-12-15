Sama Nomoko, operado este martes por el Doctor Monllau

Mazazo terrible el que recibió Sama Nomoko y el Barça en general con su grave lesión durante el Barça-Eintracht de Frankfurt de la Youth League. El extremo, una de las mayores apuestas de futuro del club, se rompió el ligamento de la rodilla en una acción desafortunada y se perderá lo que resta de temporada.

Rápidamente los servicios médicos trasladaron al futbolista al hospital para evaluar la situación. Y pudieron hacerle las pruebas pertinentes ese mismo martes 9 de diciembre. Los resultado fueron los peores que podían llegar: "Las pruebas realizadas han mostrado que el jugador del Barça Atlètic Sama Nomoko tiene una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha", comunicó el club azulgrana.

INTERROGANTES

Tal y como explicamos en SPORT, el jugador estaba pendiente acto seguido de definir cuándo y quién iba a llevar a cabo la operación para empezar cuanto antes la recuperación. Sama escribió un mensaje en sus redes sociales asegurando que piensa ya en su regreso pese a esta importante piedra en el camino.

Sama Nomoko, en el momento de la lesión / Dani Barbeito

"Una piedra en el camino. Un motivo más para regresar más fuerte. Desgraciadamente, se han confirmado los malos presagios de la lesión, pero lo que más me duele es no poder estar en césped acompañando a mis compañeros en los objetivos tan bonitos que teníamos esta temporada. Hoy es el primer día de una nueva etapa, pero también un día menos para volver. Gracias por los mensajes de apoyo. Força Barça!", rezaba el mensaje de Nomoko, de tan solo 17 años.

📌 𝐂𝐨𝐦𝐮𝐧𝐢𝐜𝐚𝐭 𝐦𝐞̀𝐝𝐢𝐜



Les proves realitzades han mostrat que el jugador del Barça Atlètic Sama Nomoko té un trencament del lligament encreuat anterior del genoll dret. En els propers dies se sotmetrà a intervenció quirúrgica i el Club emetrà un nou comunicat.



💙❤️ pic.twitter.com/ye24TVtnpx — Barça Atlètic (@FCBarcelonaB) December 9, 2025

Según ha podido saber este diario, finalmente será el Doctor Monllau quien intervenga al extremo. El galeno es de máxima confianza de los servicios médicos de la entidad barcelonista y este curso, sin ir más lejos, ha intervenido ya a Gavi, Joan Garcia u Òscar Gistau.

La intervención será ya este martes y tanto el club como el jugador están expectantes porque una vez se abra la rodilla se podrá establecer con más precisión su estado y el tiempo de recuperación. En un inicio, se estimaba de entre 9-10 meses.

PENDIENTES DE ABRIR PARA DEFINIR EL PLAZO EXACTO

El Barça emitirá un comunicado una vez esta se produzca e informará del tiempo aproximado de baja, si bien, como decíamos, se descarta que vuelva a jugar este curso con el Barça Atlètic de Belletti.

Nomoko es una de las perlas más señaladas de futuro en La Masia, un extremo desequilibrante, con personalidad y que aporta siempre cosas distintas.