Salvador Artigas: un piloto que fue jugador y entrenador de la Real y del Barça

Artola, Bakero, Begiristain, López Rekarte, Kodro, Iñigo...Más de una veintena de futbolistas han vestido las camisetas de la Real Sociedad y del Barça. Todos ellos vivirán el Barça-Real Sociedad del domingo (18:30h) con un sentimiento especial. Si buscamos entrenadores que hayan dirigido al conjunto de San Sebastián y al blaugrana solo encontramos un nombre y este es Salvador Artigas.

Eusebio entrenó a la Real y fue ayudante de Rijkaard y 'míster' del Barça B pero nunca ejerció como primer entrenador blaugrana. Bakero fue entrenador de los donostiarras pero en su paso por el banquillo blaugrana ejerció de ayudante de Van Gaal. Artigas cumple todos los requisitos como una figura histórica única que ha sido jugador y entrenador tanto del Barça como de la Real Sociedad.

Más allá del fútbol su figura nos traslada connotaciones políticas. Salvador Artigas fue aviador de la República y pilotó el último aeroplano que abandonó el territorio español en la Guerra Civil y fue miembro de la resistencia francesa.

Salvador Artigas jugó en el Barça y en la Real Sociedad / Archivo

El domingo pocos se acordarán de un personaje de otra época que aunque dejó huella en ambos clubes el tiempo ha erosionado su recuerdo. Su fallecimiento hace 28 años deja su figura más cerca del olvido que del recuerdo presente entre los aficionados de ambos clubes.

Y eso que Artigas sumó catorce años de su trayectoria entre el Barça y la Real Sociedad. En el club blaugrana jugó 40 partidos y marcó ocho goles entre 1932 y 1934. Artigas era un interior fino que no acabó de ganarse un sitio como titular en una época complicada del Barça. Al club blaugrana le costó renovar el maravilloso equipo de los años 20 con Samitier y Paulino Alcántara como grandes cracks.

La guerra civil provocó que Artigas se trasladara a Francia y en territorio galo jugó en clubs importantes como Le Mans, Girondins, Rennes o Stade de Reims. En la Real Sociedad militó en el tramo final de su carrera como jugador entre 1942 y 1952. Pese a ser muy veterano, Artigas dejó un buen recuerdo en la Real en esta etapa en la que llegó con 36 años y jugó hasta los 38 años.

En estas tres temporadas marcó dos goles en los 77 partidos oficiales que disputó con la Real. Su amplia carrera como jugador terminó en Francia al regresar al Stade de Reims.

Si como jugador apuró sus últimos años en España en Donosti, en el fútbol nacional se estrenó como técnico en el conjunto realista en 1955 solo tres años de dejar San Sebastián y recién retirado como futbolista. En el banquillo del cuadro de Atocha se mantuvo cinco temporadas entre 1955 y 1960. El equipo txuri-urdin se mantuvo siempre en una zona media de la tabla a excepción del último curso en el que tuvo que disputar la promoción para asegur la categoría.

Salvador Artigas fue un jugador y técnico muy respetado / Archivo

Su trrayectoria como técnico volvió a girar hacia Francia, un país en el que dirigió al Girondins donde llegó a ser subcampeón de liga y finalista de copa en sus tres años en Burdeos . El Barça volvió a acordarse de Artigas más de tres décadas después de su etapa como futbolista blaugrana. Helenio Herrera era el deseado pero el propio HH recomendó a Artigas para darle la vuelta a la crisis que vivía el Barça en la maldita década de los 60.

Enric Llaudet no daba con la tecla y buscó a un técnico diferente. Después de una etapa en la que Roque Olsen se había enemistado con la plantilla y la prensa por sus formas agrias, la apuesta por Artigas resultó un giro radical en este aspecto.

Salvador Artigas entrenó al Barça y a la Real / FCB

Salvador era un tipo mucho más afable en el trato aunque destacaba por unos métodos muy exigentes en lo físico que le hicieron ganarse el calificativo de Míster KO. Decían de él que resistía mejor que sus jugadores los esfuerzos atléticos intensos en los entrenamientos.

En sus dos temporadas enteras en el banquillo del Camp Nou solo tuvo un éxito rotundo y fue precisamente ganar la competición del KO. Su gran alegría fue conquistar en 1968 ante el Real Madrid una Copa del Generalísimo. No fue una copa más ya que el público de Chamartín no encajó bien el triunfo blaugrana con gol en propia puerta de Zunzunegui. La reacción del 'respetable' arrojando todo tipo de objetos al campo en protesta por la actuación del árbitro Rigo es lo más recordado de la mítica 'final de las botellas'.

Salvador Artigas era conocido como Míster KO / FCB

Artigas rozó la gloria europea tras perder en su segunda campaña como míster culé la primera final de la Recopa de la historia blaugrana. Diez años antes de consagrarse en Basilea el Barça cayó ante el Slovan de Bratislava en una final recordada por una ocasión clara de Zaldúa que pudo cambiar la historia. Tras solo cinco jornadas de liga de su tercera temporada Artiga presentó su dimisión como técnico barcelonista. Después del Barça entrenó al Elche, Athletic Club y Sevilla.

El pasado como piloto republicano de Artigas no era 'vox populi' durante toda su etapa de entrenador y especialmente este episodio quedó silenciado cuando llegó a ejercer de seleccionador español en 1969 junto a Miguel Muñoz y Luis Molowni.

Después de mitos de la talla de Guardiola, Xavi y Samitier, Salvador Artigas es el entrenador catalán con más partidos dirigidos en el Barça.