El salto de Pedro Rodríguez en un año clave

En La Masia hay muchos 'Pedros'. Y todos tienen algo especial. A Dro lo vimos el otro día jugando de titular y dando su primer pase de gol ante Olympiacos en Champions. También está Villar. Y desde Ogíjares (Granada), un futbolista cuya historia recuerda a la de Andrés Iniesta. Más allá de que sea su ídolo, claro. Pedro Rodríguez es un perfil de futbolista especial que se cuece en las entrañas del fútbol base azulgrana. Y está siendo uno de los nombres más destacados de este inicio de curso en las categorías inferiores.

¿Por qué su trayectoria recuerda un poco a la del mago de Fuentealbilla? A los 11 años, Pedro dejó el Granada y su pueblo, de apenas 15.000 habitantes, para marcharse solo a Barcelona. Aterrizó en La Masia tras aceptar su familia la propuesta del Barça y a partir de allí tuvo que ir madurando a pasos forzados mientras crecía y se formaba con ese estilo Barça tan genuino.

ACOMPAÑAMIENTO

En el club azulgrana estos casos de chicos que llegan muy jóvenes de otros entornos están a la orden del día y se les asesora y acompaña para que el impacto no sea tan fuerte.

Obviamente, su familia, pese a no poder mudarse a la Ciudad Condal, también ha estado y está muy pendiente de que Pedro se sienta arropado y pueda desarrollar su pasión y evolucionar como futbolista. La temporada pasada, siendo juvenil de primer año, ya tuvo un papel importante en el histórico triplete del Juvenil A de Belletti. Incluso realizó la pretemporada con el filial y llegó a debutar con el segundo equipo barcelonista antes de todo aquello.

MÁS ASCENDENCIA ESTE CURSO

Y en la presente campaña ha dado un salto enorme en cuanto a relevancia y ascendencia en el equipo que ahora dirige Pol Planas. El técnico lo conoce bien y le ha dado la manija de la sala de máquinas. Teniendo en cuenta que juega en una posición superpoblada y que cuenta con otros perfiles TOP como Dro, Toni, Guille, Bernal, etcétera, Pedro se mantiene sereno.

Su entorno es consciente de que todo debe cocerse a fuego lento y seguir sus tempos. Puede jugar de '6', pero esta campaña lo estamos viendo más de interior. De Pedri, para que nos entendamos.

2026, AÑO IMPORTANTE DE CARA A UNA RENOVACIÓN

Tiene un físico fuerte, pero trabaja y se espera que siga creciendo y desarrollándose. Desde La Masia tienen bastante claro que es un proyecto claro de futbolista profesional. Si es en el Barça, el tiempo y su buen hacer lo dirán. Con contrato hasta 2027 (cuando termina su etapa juvenil), el andaluz está ante una temporada importante. A partir del próximo año se debería ir definiendo más su futuro y una hipotética prolongación de contrato, pero no es algo que ahora tenga en la cabeza.

Ya lo hemos ido viendo en alguna convocatoria con el filial y en la Youth League está siendo indiscutible en un arranque perfecto (9/9) del cuadro azulgrana, que se ha visto las caras con PSG, Olympiacos y Newcastle. Piano piano.