FC BARCELONA
El salto a los banquillos de Thiago Alcántara, sin prisa
El exjugador, actualmente en el cuerpo técnico de Hansi Flick, no tiene previsto liderar ningún proyecto en el corto plazo
Hace unas semanas se rumoreó desde Valencia que el Levante pensó en Thiago Alcántara, actualmente en el cuerpo técnico del Barcelona, como entrenador del equipo 'granota' tras la destitución de Julián Calero. Hubiera sido el tercer técnico del equipo en la presente temporada tras los despidos de Julián Calero, que inició la temporada, y de Vicente Iborra, que ocupó interinamente el banquillo.
Finalmente se decantaron por el portugués Luis Castro, que fue elegido el pasado 20 de diciembre para tratar de salvar la temporada del equipo levantinista. En realidad, no hubo ninguna opción de que el asistente de Hansi Flick en el Barcelona tomara las riendas en el conjunto valenciano.
De hecho, Thiago no tiene aún el título de primer entrenador y no puede ejercer como tal aún. En breve habrá un nuevo curso en España para internacionales y podrá ponerse al día, pero da la impresión de que quiere ir con calma y está muy a gusto en su actual papel en el conjunto blaugrana.
