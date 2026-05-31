Salomón Rondón avala a su excompañero Anthony Gordon: "La va a reventar en el Barça, estoy seguro"

El fichaje de Anthony Gordon por el FC Barcelona ha sido impactante. Aunque la opinión generalizada es de satisfacción, también hay quien no lo acaba de ver claro y se escuda sobre todo en los 70 millones de euros más variables del precio para cuestionar la conveniencia de su contratación. En estos casos, lo mejor es ir a la raíz y conocer las impresiones de quienes han estado más cerca del delantero inglés, han convivido en el día a día y le conocen bien. SPORT contactó con Salomón Rondón, el futbolista del Pachuca mexicano que, a sus 36 años, es una leyenda y capitán de la selección de Venezuela. Rondón, que en España jugó en Las Palmas, Málaga y Oviedo, y cuenta con una amplísima y exitosa carrera futbolística, coincidió con Gordon durante una temporada y media en el Everton. Curiosamente, otro de sus clubs en la Premier League fue el Newcastle. El venezolano compartió delantera cuando el ya azulgrana tenía solo 20 años. Sus palabras no pueden ser más esperanzadoras.

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“Yo entiendo que lo haya fichado el Barça por esa cantidad de dinero, y más sabiendo que Anthony tiene una proyección y un futuro enorme”, explica a SPORT Salomón Rondón, estrella e icono de la Liga MX, donde ha logrado éxitos como la ConcaChampions de 2024, jugar la final de la Libertadores y ser nominado ese mismo año al 'The Best' como mejor delantero del mundo.

Salomón Rondón, en su etapa en el Everton, donde coincidió con Anthony Gordon / Peter Powell / EFE

"Encaja perfectamente en este Barça"

Una de las grandes cualidades de Gordon que resalta Rondón es su velocidad. “Es muy versátil y rapidísimo. Creo que en el Newcastle llegó a ponerse a 37 kilómetros por hora en un sprint", explica. Además, subraya que "técnicamente es muy bueno y el uno contra uno también es una de sus virtudes". Ambos coincidieron la temporada 2021/2022 y hasta enero de 2023, cuando el venezolano se marchó a River Plate.

Todo ello le lleva a pensar al de Caracas que el delantero inglés "encaja perfectamente en el estilo de este Barça y puede ser una pieza muy importante”.

Además, Salomón Rondón también quiere hacer énfasis en el aspecto más personal de Gordon, a quien considera un gran compañero. “Coincidí con Anthony en el Everton cuando era bastante joven y es muy profesional, un chico muy centrado ya en ese momento. Seguro que le irá muy bien por su convencimiento y su enfoque en el fútbol”, no duda en prever el ariete venezolano, que de esto sabe un rato, sobre todo de marcar goles (218 en su trayectoria de clubes y 50 con la 'vinotinto').

Salomón Rondón, capitán y leyenda de la vinotinto / KEVIN JAIRAJ / EFE

"Le deseo todo lo mejor, porque se lo merece"

Para Rondón, su excompañero Gordon llega en un gran momento de su carrera al FC Barcelona porque estas cualidades “las ha venido demostrando en el Everton, un club que tiene mucha historia , y en el Newcastle. Anthony ha competido muy fuerte en la Champions League. Y en la Premier, fue sin duda uno de los más destacados”.

Por todo ello, el experimentado 'killer' no tiene ninguna duda y se muestra contundente en su sentencia: “Estoy seguro de que va a reventar la Liga, porque es un fútbol bastante dinámico y además, en un Barça que juega muy bien el balón y busca siempre los espacios. Sé que le va a ir muy bien y le deseo todo lo mejor, porque se lo merece".