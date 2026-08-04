Salinas regresa al Racing mientras el Barça mantiene abierta la operación

Jorge Salinas ya está de vuelta. El lateral izquierdo se incorporó este lunes a los entrenamientos del Racing de Santander junto al resto de la plantilla después de un verano marcado por las especulaciones sobre su futuro. Sin embargo, su regreso a la disciplina verdiblanca no cierra la puerta a una posible salida antes del final del mercado.

Según informa El Diario Montañés, el FC Barcelona continúa siendo uno de los clubes mejor posicionados para hacerse con el internacional español sub-19, aunque las diferencias económicas con el Racing siguen impidiendo que la operación avance. La entidad cántabra mantiene una postura firme y solo contempla una venta si algún equipo abona los 16 millones de euros de la cláusula de rescisión.

El interés blaugrana por Salinas no es nuevo. La dirección deportiva lleva meses siguiendo la evolución del lateral y considera que reúne las condiciones para convertirse en una apuesta de presente y futuro. No obstante, el precio fijado por el Racing se aleja de las previsiones del Barça, que continúa buscando fórmulas para acercar posturas sin desembolsar la totalidad de la cláusula.

Tal y como informó SPORT, el club blaugrana habría planteado una propuesta de seis millones de euros fijos, dos más en variables y la posibilidad de incluir la cesión de un futbolista del filial, una oferta que, por el momento, no convence al Racing.

Mientras tanto, la competencia podría aumentar en las próximas semanas. El Diario Montañés también apunta que el Manchester United sigue de cerca al defensa y lo considera una alternativa si finalmente no logra cerrar el fichaje de Lewis Hall. El Atlético de Madrid, que también mostró interés durante los últimos meses, permanece atento a la evolución de una operación que sigue completamente abierta.

Solo quiere ir al Barça

Sin embargo, según ha podido saber SPORT, Jorge Salinas tiene muy claro cuál es su destino preferido. El lateral solo contempla dar el salto al FC Barcelona y ha trasladado a su entorno que la prioridad absoluta es vestir de blaugrana.

El internacional sub-19 considera que el proyecto de Hansi Flick y la apuesta del club por los jóvenes es el escenario ideal para continuar su crecimiento, por lo que está dispuesto a esperar mientras ambas entidades intentan acercar posturas. Esa voluntad del futbolista podría jugar un papel importante en las próximas semanas, aunque el Racing mantiene su firme postura de no negociar por debajo de la cláusula.

Jorge Salinas es el capitán de la selección española sub-19 / RFEF

Pese al ruido generado alrededor de su nombre, Salinas ha comenzado la pretemporada con total normalidad bajo las órdenes de José Alberto. El futbolista, representado por Jorge Mendes, quiere resolver su futuro sin generar un conflicto con el Racing, club con el que tiene contrato hasta 2029.

Con casi un mes por delante hasta el cierre del mercado, el Barça mantiene viva una operación que considera estratégica. En el Spotify Camp Nou siguen convencidos del potencial del lateral, pero cualquier avance dependerá de que el Racing flexibilice su postura o de que ambas partes encuentren una fórmula que permita desbloquear una de las operaciones que promete marcar las últimas semanas del mercado estival.