Salinas mantiene su deseo de jugar en el Barça

La llegada de Jorge Salinas al FC Barcelona se ha enfriado en las últimas semanas, pues el club catalán rechaza pagar los 16 millones de euros que reclama el Racing por su futbolista. Aun así, el entorno del polivalente defensa cántabro confía en que la operación se cerrará en agosto, antes de que finalice el mercado de verano, según explica el periodista Gerard Romero.

Jorge Salinas, que se proclamó recientemente campeón de Europa sub-19 con la selección española, mantiene su deseo firme de jugar en el Barça, pese a que no forzará su salida del Racing, club del que es canterano desde infantiles y con el que logró el ansiado ascenso a Primera División 14 temporadas después. La operación, que cuenta con el sí del futbolista desde el pasado mes de junio, ha perdido fuerza en las últimas semanas, después del incremento de la cláusula de rescisión de los 8 a los 16 millones de euros.

El defensa del Racing Jorge Salinas puede ser azulgrana la próxima temporada / X

El FC Barcelona sigue interesado en su incorporación, pero rechaza pagar semejante cantidad por un defensa que aún no ha debutado en la élite, mientras que el equipo santanderino permanece férreo en las negociaciones, pues no dejará salir a una de las joyas de su cantera por un precio inferior al de su cláusula. Para bajar el montante, los azulgranas, incluso, han planteado la cesión de varios futbolistas, entre ellos Jofre Torrents, bajo el radar del Racing, pero sin éxito. Los cántabros, por el momento, estiman separar ambas operaciones.

Salinas, por su parte, continúa de vacaciones tras conquistar el Europeo sub-19 en Gales el pasado 11 de julio, en una camada en la que estaban los canteranos del Barça Xavi Espart, Quim Junyent y Andrés Cuenca, estos dos últimos ya fuera de la disciplina azulgrana. El jugador de 19 años pasó unos días en Oporto, donde acudió a las oficinas de Gestifute, la agencia gestionada por su representante, Jorge Mendes, para dilucidar su futuro y estudiar los siguientes pasos de una negociación que apunta a extenderse hasta finales del mes de agosto.