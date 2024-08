Así fue la salida 'traumática' de Flick en el Bayern

El sorteo de la fase de grupos de la Champions League 2024/2025 hizo que Barça y Bayern de Múnich se vuelvan a ver las caras. Esta vez, con el aliciente de que Hansi Flick, ahora técnico del Barça, jugara ante los alemanes, su ex equipo. La salida de Flick de Múnich fue bastante complicada y tras varios conflictos en los que el entrenador y el club no se entendieron, Flick decidió poner punto final a su contrato antes de tiempo.

Cambios de la plantilla ganadora

El verano del 2020, el Bayern ganó la Champions League y en ese mercado de fichajes empezaron los conflictos entre entrenador y Hasan Salihamidžić, director deportivo bávaro del momento.

David Alaba, Jerome Boateng, Thiago Alcántara o Ivan Perisic eran hombres de confianza de Flick y que ese mismo verano o en 2021, iban a salir del club alemán. Sus recambios, Leroy Sané, Tanguy Nianzou, Dayot Upamecano y Marc Roca; jugadores que no cumplían el perfil de juego del técnico.

"Las últimas semanas no han sido fáciles para mí" decía Flick, afirmando que su plantilla del momento era "menos buena" que la campeona en 2020.

Fichajes en 2020

Los refuerzos no fueron los deseados. Marc Roca, Bouna Sarr, Choupo-Moting y Douglas Costa fueron presentados como las alternativas a los titulares del momento Goretzka, Benjamin Pavard, Robert Lewandowski y Kingsley Coman. Flick no aprobó esas incorporaciones, siendo solo Choupo-Moting el que más minutos tuvo por las lesiones del polaco y dar descanso a Thomas Müller. Los fichajes no encajaron y Flick tuvo que improvisar. Süle, que era central, jugando como lateral derecho, y sin Perisic como revulsivo de Coman y Gnabry. Flick quería al croata y siempre se ha conocido su gran relación. El Inter de Milán pedía únicamente 15 millones por Perisic y el Bayern de Múnich no quiso comprar el extremo.

El adiós tras el sextete

Hansi Flick ganó las Supercopas y el mundial de clubes, dándole al Bayern de Múnich un gran sextete. En febrero, Hansi Flick decidió renunciar a su contrato con el Bayern de Múnich al finalizar la temporada. Acabaron el año eliminados dolorosamente de la DFB-Pokal y de la Champions League, aunque sí que se quedaron con la Bundesliga.

Un adiós para Flick de la que fue su casa y le dio muchas alegrías al club y a su afición, teniendo un palmarés extenso y lleno de éxito. El destino quiere que Flick, ahora con el Barça, juegue contra el Bayern de Múnich, club que era su casa durante varias temporadas.