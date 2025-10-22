La salida de Ter Stegen, cada vez más cerca

Los acontecimientos parecen precipitarse alrededor del futuro de Marc André Ter Stegen. Si hace unas semanas desde SPORT adelantábamos que el meta alemán había flexibilizado su postura y ya estaba abierto a escuchar posibles ofertas tras su recuperación, en las últimas horas desde Alemania se asegura que el meta germano ha decidido su futuro.

Ter Stegen se encuentra en una difícil encrucijada. A sus 33 años, el portero del Barça se encuentra en plena fase de recuperación de su lesión en la espalda. Desde los servicios médicos del club se asegura que el internacional germano evoluciona bien e incluso ya se han difundido las primeras imágenes del futbolista ejercitándose. Buen síntoma que ratifica las previsiones de los doctores apuntando a que Ter Stegen debería estar con el alta disponible a primeros de años.

Mientras Ter Stegen guarda silencio sobre su regreso y futuro inmediato, los rumores y las presiones están a la orden del día. Tanto el seleccionador germano, Nagelsmann, como el director deportivo de la federación alemana, Rudi Völler, han asegurado públicamente que el todavía portero del Barça debe acumular minutos de competición esta temporada si quiere tener opciones reales de regresar a la selección y entrar en la lista final para el Mundial del próximo verano.

Como es lógico y normal, estas afirmaciones han provocado que varios clubs se hayan interesado por la situación real de Ter Stegen: estado físico, deseos deportivos y coste económico ante posibles salidas en enero. Desde SPORT ya informamos que clubs como Newcastle, Tottenham, Manchester United y Mónaco no perdían la pista del meta teutón.

Puertas abiertas

En las últimas horas, desde Sky Sport Alemania, se asegura que Ter Stegen definitivamente ya lo tiene claro: ahora sí está decidido a abandonar el Barça en la reapertura del mercado de invierno. Se acabaron las dudas y el meta entiende que en el Barça actual, con Joan Garcia y Szczesny, no tiene ninguna opción de regresar al equipo y disputar esos minutos de calidad imprescindibles para recuperar su nivel de juego que le lleva a la elite, de regreso a la selección y, por supuesto, al Mundial.

Estas informaciones de Alemania insisten que Ter Stegen ya ha dado el visto bueno a su entorno para que negocie las ofertas que pueda tener sobre la mesa. Se desconoce si el adiós al Barça llegará en forma de cesión o bien incluso afrontará un posible traspaso. El alemán tiene contrato hasta 2028 y está en posición de fuerza para negociar su futuro. El Barça ya le ha comunicado que tendrá todo tipo de facilidades para salir en enero.