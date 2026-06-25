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La salida de Ter Stegen, más cerca que nunca

El Barça está negociando con el Ajax su marcha en forma de cesión

La Supercopa de España 2026, el último título de Ter Stegen con el Barça

La Supercopa de España 2026, el último título de Ter Stegen con el Barça / Ángel Martínez / RFEF / SPO

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Sergi Pérez Estévez

Sergi Pérez Estévez

El futuro de Marc-André Ter Stegen podría estar viviendo un giro decisivo. Después de semanas marcadas por la incertidumbre y la falta de ofertas concretas, el portero de 34 años empieza a vislumbrar una salida que satisfaga tanto sus intereses como los del FC Barcelona. El alemán sigue siendo una de las principales preocupaciones de la dirección deportiva azulgrana, que busca resolver uno de los expedientes más complicados del verano.

La situación no es sencilla. Ter Stegen, quien ha regresado este verano de su cesión al Girona, mantiene contrato hasta 2028 y cuenta con una de las fichas más elevadas de la plantilla, un escenario que ha dificultado la aparición de clubes capaces de asumir su salario íntegramente. Sin embargo, durante los últimos días ha ganado fuerza una opción que ya había aparecido anteriormente en el horizonte del internacional alemán.

Marc Andre Ter Stegen durante un entrenamiento con el FC Barcelona el pasado día 17. EFE/ Enric Fontcuberta

Marc Andre Ter Stegen durante un entrenamiento con el FC Barcelona el pasado día 17. EFE/ Enric Fontcuberta / Enric Fontcuberta / EFE

La cesión al Ajax coge fuerza

Según ha podido saber SPORT, el Ajax ha intensificado los contactos para intentar incorporar al guardameta este verano. El club neerlandés considera al alemán una prioridad para reforzar su portería y las conversaciones entre las partes avanzan con el objetivo de encontrar una fórmula que haga viable la operación.

Aunque todavía no existe un acuerdo cerrado, la predisposición es positiva. El Ajax quiere a Ter Stegen, el futbolista ve con buenos ojos la posibilidad de recalar en Ámsterdam y el Barça está dispuesto a negociar una salida que permita desbloquear una de las situaciones más complejas de la plantilla.

Marc-Andre ter Stegen of Girona FC looks on during the Spanish league, LaLiga EA Sports, football match played between Girona FC and Getafe CF at Montilivi stadium on January 26, 2026 in Girona, Spain. AFP7 26/01/2026 ONLY FOR USE IN SPAIN. Javier Borrego / AFP7 / Europa Press;2026;SPORT;ZSPORT;SOCCER;ZSOCCER;Girona FC v Getafe CF - LaLiga EA Sports;

Ter Stegen jugando con el Girona / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

Una salida prioritaria para el Barça

La situación de Ter Stegen se ha convertido en una de las carpetas más importantes de la dirección deportiva azulgrana. La llegada de Joan García en el verano pasado obligó a buscarle una salida en forma de cesión a Ter Stegen rumbo al Girona. En esta ocasión, los azulgranas podrían repetir la misma fórmula con el Ajax, ya que el club considera prioritario encontrar una solución que permita reducir masa salarial y clarificar la competencia bajo palos.

Por ello, la vía de la cesión ha ido ganando fuerza con el paso de las semanas. En el Barça son conscientes de que probablemente deberán participar económicamente en la operación, aunque el objetivo es minimizar ese esfuerzo y cerrar cuanto antes una salida que beneficie a todas las partes.

Los porteros del FC Barcelona Wojciech Szczęsny (i), Joan García y Marc-André ter Stegen (d) durante el entrenamiento de su equipo en la ciudad deportiva Joan Gamper para preparar el partido de Copa del Rey que mañana disputarán ante el Guadalajara. EFE/Enric Fontcuberta

Los porteros del FC Barcelona Wojciech Szczęsny (i), Joan García y Marc-André ter Stegen (d) durante un entrenamiento / EFE/Enric Fontcuberta

Míchel aprieta

El interés del Ajax viene de lejos, pero durante los últimos días las conversaciones han ganado intensidad. El conjunto neerlandés busca un portero de garantías para iniciar su proyecto con Míchel y entiende que la oportunidad de incorporar a un futbolista del prestigio de Ter Stegen difícilmente volverá a presentarse.

Por su parte, el guardameta también ve con buenos ojos el destino. La posibilidad de volver a sentirse importante con un entrenador que ya conoce convierte al Ajax en una alternativa muy atractiva para relanzar una carrera marcada por los problemas físicos de los últimos años.

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A falta de resolver los últimos detalles económicos, la sensación es que la operación está más cerca que nunca de convertirse en realidad.

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