Así fue la salida relámpago de Araujo: Iraola lo convenció y hasta se rebajó su salario del Barça

Ha sido una de las operaciones más rápidas y sorprendentes del verano. Ronald Araujo llegó a un acuerdo con el Liverpool para salir en calidad de cedido con opción de compra en una operación relámpago que prácticamente se gestó en 48 horas. Fue una decisión meditada del propio futbolista tras conocer el interés del equipo inglés y hablar cara a cara con Hansi Flick. Y hubo dos figuras importantes en su toma de decisión: Andoni Iraola, el técnico del Liverpool, y su director deportivo, Richard Hughes, que le dejaron claro que llegaba con la vitola de líder defensivo y titular indiscutible. En el Liverpool apostaron por el préstamo tras los problemas del uruguayo el curso pasado, pero la intención es quedárselo.

El 'Daily Mail' explica con todo lujo de detalles que las negociaciones comenzaron el pasado miércoles. El Liverpool había sondeado anteriormente a su entorno, pero no creían posible un préstamo por parte del Barça. Fue entonces cuando Araujo habló con Hansi Flick y este le abrió la puerta al considerar que no iba a ser titular esta temporada, al igual que el curso anterior. La monumental temporada de Cubarsí, la renovación de Christensen y la confianza en Eric Garcia le hacían ser el último central. Tenía vía libre.

A partir de ahí hubo dos charlas importantes. Primero fue Andoni Iraola quien le explicó los problemas defensivos que tiene su equipo. Konaté se ha ido al Madrid y Van Dijk tiene 35 años. Están los jóvenes Jeremy Jacquet y Giovanni Leoni, pero hay un hueco importante que llenar en el centro de la zaga. Y ahí es dónde llega él. El director deportivo también le dejó claro que confiaban en el para el futuro. Que por su perfil y profesionalidad podría ser un referente de futuro para un club histórico como el Liverpool.

Araujo quedó tan convencido que, según esta información, accedió a rebajarse algo el salario que percibe en el Barça. El club blaugrana se ahorra todas las cantidades del presente curso, pero el Liverpool paga algo menos. El uruguayo siempre había tenido intención de jugar algún día en la Premier y la oportunidad le llegó antes de lo previsto. Y la ha cogido teniendo claro que puede significar un antes y un después en su carrera deportiva.

El fichaje para el Liverpool ha sido redondo porque ha incorporado a un central top sin tener que abonar traspaso y su cláusula de compra no es relativamente alta y, además, seguro que negociable si el futbolista desea seguir. Hubo reticencias en parte del entorno, pero Iraola cree que van a triunfar con Araujo. Su perfil es totalmente Premier, algo que a Flick le incomodaba por su obsesión por jugar con defensa adelantada.