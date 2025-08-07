¡Salida inminente de Iñigo Martínez a Arabia!

Noticia inesperada en Can Barça. Iñigo Martínez podría abandonar el club azulgrana de forma inminente. La entidad catalana, el central vasco y el Al-Nassr se encuentran en conversaciones avanzadas para su incorporación a la Saudi Pro League, según avanzaron los periodistas Matteo Moretto y Fabrizio Romano y ha podido confirmar SPORT de fuentes del club.

En su necesidad por aligerar la plantilla y liberar 'fair play' para inscribir a los nuevos fichajes antes del inicio de LaLiga, el Barça ha encontrado la operación idónea para deshacerse de uno de los salarios más elevados del equipo y obtener beneficios. El equipo de Cristiano Ronaldo no ofrece una cantidad fija por el traspaso, pero sí una serie de incentivos condicionados al rendimiento del zaguero. Con todo, estos son flecos que aún quedan por cerrarse.

Cabe recordar que el central llegó libre del Athletic Club en verano de 2023, por lo que sus emolumentos anuales están en uno de los escalones superiores de la plantilla. Así, la oferta del Al-Nassr parece irrechazable para el Barcelona, dada la edad del central, que cumplió 34 años en el mes de mayo.

La nómina de centrales del Barça

En una reciente entrevista, Deco ya afirmó que uno de los cinco centrales del equipo debería salir. En aquel momento, todos los focos apuntaron a Andreas Christensen, pero parece que el escenario ha virado y quien está más cerca de marcharse es Iñigo, uno de los dos zagueros titulares en la pasada temporada y que se llegó a rumorear que podría asumir la capitanía tras el conflicto del club con Ter Stegen.

Así las cosas, Hansi Flick se quedaría con cuatro centrales puros en nómina: Pau Cubarsí, Andreas Christensen, Ronald Araujo, que se ha convertido en primer capitán del Barcelona, y Eric Garcia, que también puede actuar como lateral derecho. Pese a ello, cabe destacar que ninguno de ellos es zurdo.

Ahora bien, en la gira de pretemporada, el entrenador alemán, a la vez que dio oportunidades al joven talento de La Masia Jofre Torrents en el flanco zurdo, también probó a Gerard Martín como central, cosa que no dio mal resultado.

El interés del Al-Nassr

En vista a la más que probable salida de Aymeric Laporte, el Al-Nassr se ha lanzado a por otro ex del Athletic Club, un central veterano y con experiencia en la élite. Este movimiento por el de Ondarroa no es el único que ha llevado a cabo el Al-Nassr en este verano que ha afectado a la entidad azulgrana. El club saudí también se encuentra en negociaciones para fichar a Rafa Yuste como CEO del club.

Dos años en el Barça

Con su marcha al fútbol árabe, Iñigo Martínez abandonaría la disciplina azulgrana dos años después. Fue en verano de 2023 cuando el vasco se incorporó al equipo entonces dirigido por Xavi Hernández. En su primera temporada no logró hacerse un hueco en el once debido a sus reiteradas lesiones. Sin embargo, en su segundo año se consolidó como un fijo en el eje de la zaga, formando pareja con Cubarsí. Acabó disputando un total de 46 partidos y 3.976 minutos y ganó una Liga, una Copa del Rey y una Supercopa de España. Además, consiguió ganarse en cariño del vestuario y de toda la afición.