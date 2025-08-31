La verdad de la salida de Iñigo Martínez

La marcha precipitada y por sorpresa de Iñigo Martínez pilló con el pie cambiado a todos. La historia comenzó a gestarse apenas veinte días antes del anuncio. Una llamada desde Arabia le sondeaba sobre la posibilidad de ir a jugar allí. Poco tiempo después llega la oferta en firme, irrechazable.

Los términos eran 20 millones de euros netos por temporada. Una temporada más otra segunda de facilísimo cumplimiento. Casi 40 millones limpios por dos años. ¿Quién diría que no a una oportunidad así a sus 34 años?

La clave, la duración del contrato

En el Barcelona, Iñigo ganaba 6 millones de euros netos, pero además sólo tenía un año de contrato. Cuando al finalizar la pasada temporada el defensa central habló con Deco sobre las posibilidades de seguir en la 2026/27, este no le garantizó nada ni se comprometió.

Eso ayudó al vasco a tomar la difícil decisión de dejar el Barça, tal y como les contó a Hansi Flick y a algunos compañeros en el vuelo de regreso de la gira asiática. Es falso que existiera una cláusula liberatoria. El Barcelona entendió que Iñigo Martínez había sido un buen profesional y no podía cortarle esta ocasión, y de paso se ahorraba un salario.

Evidentemente, a Hansi Flick no le hizo ninguna gracia perder a un futbolista del peso específico y el calibre de Iñigo, por el ascendiente que tenía sobre el resto de la plantilla, integrada mayoritariamente por futbolistas muy jóvenes, y por su capacidad para asimilar e interpretar el sistema de juego del alemán, especialmente a la hora de adelantar la línea defensiva y forzar el fuera de juego. Así lo explicó Hansi en la previa del partido frente al Real Mallorca, el el arranque de LaLiga 2025/26.

Fue un gesto bondadoso de la directiva, posiblemente merecido pero discutible, sobre todo cuando se pagan algunas cantidades importantísimas por jugadores medianos. Iñigo era un titular del Barcelona. Por cierto, que no descarta retirarse tras los dos años en Arabia Saudí.