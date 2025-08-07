La salida de Íñigo, clave para facilitar las inscripciones en el Barça

La salida de Íñigo Martínez ya se da por hecha en el Barça a falta de oficialidad. El futbolista pidió salir ante la importante oferta que tenía encima de la mesa del Al Nasr y el club le ha abierto las puertas con la carta de libertad, tal y como llegó a Barcelona. El Barça calcula que liberará unos 14 millones de euros de masa salarial y eso será clave para las inscripciones.

La operación Íñigo Martínez se ha gestado en tiempo récord a pesar de que la primera propuesta al jugador llegó a principios de julio. En aquel momento, el central dijo 'no', pero paralizó las conversaciones para renovar con el Barça hasta el 2027 cuando estaba todo hecho. El club no quería que saliera entonces, pero el escenario ha cambiado.

Primero, porque no ha salido ningún central y hay overbooking atrás. Ni Araujo aprovechó la opción de salir con la rebaja de su cláusula de rescisión en los primeros 15 días de julio, ni Christensen se ha querido mover a pesar de que solo le queda un año de contrato y el año pasado casi no jugó. Con cinco centrales en plantilla, más Koundé, el club dio el visto bueno a la marcha de Íñigo cuando éste sí aceptó la segunda propuesta árabe.

Otro de los puntos clave es que el central tenía el compromiso del club de poder salir libre si le llegaba una propuesta irrechazable, pacto que se alcanzó tras firmar su última renovación. No pensaba en irse del Barça, pero la propuesta de Arabia le dobla prácticamente el salario que estaba percibiendo en el club blaugrana.

El Barça pierde a uno de sus titulares, pero la posición queda bien cubierta y el movimiento, a menos de 10 días para comenzar la Liga, puede ser clave para inscribir, al menos, a Joan García en los próximos días. El club está calculando si da para alguna inscripción más y se ha puesto manos a la obra para ello.