La salida de Iñaki Peña al Como se atasca

La salida de Iñaki Peña al Como se está atascando. El portero no puede cerrar aún su marcha, pendiente de las inscripciones en el Barça, y el club italiano estaría ya negociando otras opciones para firmar un segundo guardameta que haga competencia a Butez. Ya ha habido contactos oficiales entre Barça y Como, pero las posturas están alejadas y el portero está estudiando también otras propuestas que tiene encima de la mesa. El tiempo no juega a favor porque el Como desea fichar ya y tiene alternativas.

Todo parecía dirigido a una marcha del portero blaugrana al equipo de Cesc Fàbregas, quien confirmó el interés del Como por su fichaje en la previa del trofeo Joan Gamper. Pero las exigencias del Barça en este caso y la premura que tienen los italianos con un Butez que sigue sin convencer como titular, podría hacer descabalgar la operación. De hecho, según informa 'Sky Italia', el Como estaría negociando ya con otro exblaugrana, Arnau Tenas, que podría salir cedido o traspasado del PSG.

El Barça, por ahora, retiene al portero aunque no cuenta con él, mientras que negocia con sus agentes para tener encarrilada su salida en el momento en que haya luz verde a las inscripciones. Podría ser que el Como se hubiera decidido por otro guardameta en ese momento. El periodista Alfredo Pedullà, que avanzó el interés del Como, explicó que ya se han iniciado las conversaciones pero que no se está avanzando por el momento.

Además, a Iñaki Peña le interesaría un proyecto en el que se le asegure la titularidad. El Celta sigue interesado en tantear su fichaje, mientras que el Sevilla podría ir a por un portero. En este caso, el Barça sabe que sería difícil pactar un traspaso y podría renovar un año al portero para dejarle cedido a expensas de que haga un buen año y poder sacar rédito económico en el 2026. Será Iñaki Peña el que acabe tomando una decisión que marcará su futuro deportivo.