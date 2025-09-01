La salida de Héctor Fort, paralizada

Quedan siete horas para el cierre del mercado de fichajes y, a esta hora, Héctor Fort sigue sin marcharse al Mallorca. La operación, pensada para que sume minutos y adquiera el protagonismo que no ha tenido a las órdenes de Flick, está encallada y depende ahora del efecto dominó en Son Moix. Ahora mismo todo pasa por Pablo Maffeo. Su salida debía abrir el hueco, pero el lateral, pese a negociar a última hora con el Alavés, no ha llegado a ningún acuerdo con el club vitoriano y, salvo giro mayúsculo, se quedará en la isla.

El escenario internacional tampoco ayudó. Hubo interés del Atlético Mineiro por el jugador del Mallorca, pero el club brasileño cambió de rumbo con la salida del técnico ‘Cuca’ y la llegada de Martín Anselmi. El relevo en el banquillo enfrió las conversaciones y, con nuevas prioridades, la negociación se desactivó por completo.

Mientras el reloj corre, Fort ha viajado hoy a primera hora a Madrid y desde allí ha puesto rumbo a Fontainebleau para estar con la selección. El jugador, ya concentrado para preparar el Mundial sub-20, está pendiente al teléfono en una jornada frenética por si surge algún movimiento de última hora.

Operación a contrarreloj

Ahora, Barça y agentes trabajan a contrarreloj para encontrarle un destino que garantice continuidad y crecimiento. Si no se llega a ningún acuerdo antes de la media noche, el defensa quedará encuadrado provisionalmente con el filial y jugará en Segunda RFEF hasta que aparezca una salida adecuada. Lógicamente, ese no es el escenario idóneo para el futbolista ni para el club, que trabajan de la mano para buscar una solución.

Mientras tanto, los contactos con el Mallorca son permanentes. Se explora la vía intensamente, pero también se es consciente de que la permanencia de Maffeo complica la operación y estrecha los márgenes. En este mercado, todo depende de una pieza que no termina de moverse. Si Maffeo sale finalmente –algo que parece muy complicado por ahora--, Fort tendrá la puerta abierta al equipo balear. Si no, tocará esperar al próximo mercado de fichajes de invierno. Hasta el pitido final del mercado, prudencia y teléfono en mano.