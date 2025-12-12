Salida caótica de Laporta tras declarar sobre el Caso Negreira

La investigación del Caso Negreira sumó este viernes un nuevo episodio con la comparecencia de tres figuras relevantes del pasado reciente del FC Barcelona: Joan Laporta, Luis Enrique Martínez y Ernesto Valverde. Los tres formaron parte del club durante el período en el que se habrían producido los pagos al exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA), José María Enríquez Negreira, un montante que, según la Agencia Tributaria y la Fiscalía, ascendería a 8,4 millones de euros. La causa, que se hizo pública el 15 de febrero de 2023, y continúa en fase de instrucción.

Una declaración de una hora y una salida complicada

Joan Laporta se presentó a primera hora en la Ciutat de la Justícia de L’Hospitalet. Lo hizo en calidad de testigo y permaneció aproximadamente una hora respondiendo a las preguntas del juez y las partes implicadas en el procedimiento. A la salida, el presidente azulgrana se encontró con una amplia presencia mediática. Cámaras, reporteros y curiosos ocuparon los accesos al edificio a la espera de una valoración pública que finalmente no se produjo.

Laporta atravesó la multitud sin detenerse y sin responder a las cuestiones planteadas por los periodistas. Pese a ello, mantuvo la misma línea de silencio que ya había mostrado a su llegada. El único comentario a su salida fue vinculado a Messi por la intervención de un aficionado. En el trayecto hacia su vehículo, un aficionado que se encontraba entre los presentes le lanzó un mensaje muy directo: “Trae a Messi, hombre, que le hagan un homenaje en todos los campos…”. Laporta, sin atender al resto de preguntas, respondió brevemente: “Claro que sí.”

Luis Enrique y Valverde declaran por videoconferencia

Además de Laporta, que compareció presencialmente, los exentrenadores Luis Enrique Martínez y Ernesto Valverde declararon también como testigos, aunque lo hicieron por videoconferencia. Sus intervenciones se desarrollaron según lo previsto dentro del marco judicial establecido.

Con estas declaraciones, el procedimiento suma nuevos testimonios clave en una causa que sigue abierta y que continúa recopilando información sobre los vínculos entre el club y Enríquez Negreira durante sus años en el CTA. La instrucción seguirá avanzando en las próximas semanas con nuevas diligencias previstas.