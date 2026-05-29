Salen a la luz las millonarias cifras del fichaje de Gordon por el Barça

No hay duda que el Barça puso todo su empeño en el fichaje de Anthony Gordon y no escatimó en esfuerzos para llevarse al jugador tras el interés del Bayern en ficharlo. Fueron 48 horas frenéticas en las que el club blaugrana fue capaz de convencer al futbolista y, sobre todo, al Newcastle con la mejor oferta de traspaso. El club inglés ha filtrado las cifras finales del acuerdo a medios locales y han salido a la luz detalles del millonario acuerdo del que el Newcastle está plenamente orgulloso por la plusvalía conseguida. Puede ser una de las grandes operaciones de un mercado que se vislumbra muy movido este verano.

Según apunta 'Chronicle Live', medio de Newcastle, el traspaso tiene un pago fijo y otro en función de variables. El acuerdo final al que se llegó es de 80 millones de euros, más diez en variables que dependerán de diferentes cláusulas que deben cumplirse durante el contrato. La principal variable es que Gordon juegue más del 60 por ciento de los partidos en una temporada y se percibiría un millón anual por ello en los cinco años de contrato que firma el jugador inglés con el Barça. Los otros cinco millones restantes por variables van en función de los títulos que gane Gordon en el club blaugrana hasta un máximo de cinco. No hay duda que es una operación 'top'.

El Newcastle ha dado facilidades de pago al Barça para ir abonando el fijo en los próximos años, aunque las variables se cobran en el momento en que sucedan. Y, además, hay una cláusula importante. El Newcastle ha conseguido incluir un porcentaje económico en el caso de que haya una futura venta que genere beneficio para el Barça. Ese fue una exigencia importante ya que el club inglés no la inlcuyó en la venta de Elliot Anderson al Nottingham Forest y que ahora se están arrepintiendo ya que es probable que el futbolista tenga una segunda venta.

Otro detalle importante es que el Everton, club del que procedía Gordon, se lleva un 15 por ciento del fijo de la venta, por lo que percibirá 12 millones de euros con el fichaje de Gordon por el Barça. La misma información asegura que Anthony Gordon duplicará el salario que percibía en el Newcastle y podría cobrar unos 7 millones de euros netos por temporada, cifra sensiblemente inferior a lo que debía percibir Marcus Rashford si se hubiera quedado en el Barça.

El club blaugrana ha realizado una apuesta importantísima con Gordon, que ya puede considerarse como un fichaje estratégico de la entidad y, por cifras, se convierte en una de las incorporaciones más altas de la historia del club blaugrana. Hay fe ciega en el extremo inglés y, por ello, se ha realizado un esfuerzo ya que se consideraba que éste era el año para contratarlo antes que se avanzara algún otro club potente europeo.