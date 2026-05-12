Salen a la luz las imágenes del pique Gavi-Vinicius: "Juega y cállate"

Fue un clásico sin excesivos roces. La extrema superioridad del FC Barcelona y la frustración del Real Madrid provocaron algunas disputas entre futbolistas, pero todo dentro de un clima festivo en un Spotify Camp Nou que se lo pasó en grande celebrando el título de Liga y zanjando una gran semana en la que en Valdebebas se había producido uno de los episodios más tristes de la historia del club blanco, la pelea entre Aurélien Tchouaméni y Fede Valverde que acabó con el centrocampista uruguayo en el hospital.

Aun así, evidentemente se produjeron varias discusiones durante el enfrentamiento entre culés y merengues. Una de las más destacadas la protagonizaron Gavi y Vinicius Jr. El propio futbolista de Los Palacios y Villafranca lo reconoció en declaraciones tras el encuentro. "Le he dicho que se callara la boca. Soy un jugador caliente, él también… Pero lo que pasa en el campo se queda en el campo. Es fútbol", explicó el canterano del Barça.

Este lunes, 'El Día Después' de 'Movistar Plus+' publicó imágenes inéditas del pique entre Gavi y Vinicius. Efectivamente, tal como el centrocampista barcelonista reveló, le pidió al brasileño que dejara de provocar al público con el gesto de las 15 Champions. "El Balón de Oro... Cállate", le dijo el '6' del Barça. "Tengo las Champions", respondió el futbolista del Madrid.

La conversación no acabó aquí a pesar de que entre Joan Garcia, Cubarsí y Gonzalo les separaron. Vinicius se volvió a acercar a Gavi y le dijo: "¿Qué quieres, hermano? ¿Qué quieres? Estoy tranquilo". "Que te calles. Vale, juega. Juega y cállate", zanjó el palaciego.

Pequeño rifirrafe típico de un clásico que no fue a más ni empañó el 'fair play' entre ambos equipos. El Barça supo ganar y no provocó a su eterno rival, mientras que el Real Madrid felicitó a los campeones. Casi todos los jugadores merengues, de hecho, se acercaron tras el partido a Hansi Flick para darle el pésame tras el fallecimiento de su padre.