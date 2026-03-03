Salen los límites salariales de LaLiga actualizados: ¡el Barça mejora, pero sigue excedido!

LaLiga ha actualizado los límites salariales de Primera y Segunda División, con costes de las primeras plantillas deportivas, lo que cada equipo puede gasrar teniendo en cuenta los ingresos y gastos. Y el Barça ha mejorado muchísimo su situación debidos a los esfuerzos realizados en el recorte de gasto y a los ingresos extra producidos, muchos de ellos procedentes de la apertura del Spotify Camp Nou y de acuerdos comerciales. El club blaugrana sigue estando fuera de la regla del 1:1, pero pasa de un límite de 351 millones de euros a un límite de 432 millones. Tiene buena pinta para el próximo mercado de verano.

LaLiga ya avisó de que el Barça estaba recomponiéndose económicamente en los últimos meses por los esfuerzos de contención del club blaugrana en los últimos meses y apuntó que la recuperación iba muy vinculada a la reapertura del estadio, algo que se está procediendo con lentitud, pero con seguridad en estas últimas semanas. Su nivel de ingresos se podría disparar a partir de la próxima temporada y seguro que ya lo hará con la inclusión de más público en sus gradas.

Los nuevos límites / Lliga

La tabla la sigue liderando, como viene siendo habitual, el Real Madrid, que puede gastar en su plantilla 761 millones de euros, una cifra igual que la que tenía en el mes de septiembre pasado. Segundo sería el Barça, muy recuperado, aunque con vías de mejorar aún su posición y, tercero, es el Atlético, con 336 millones de euros, siendo uno de los clubs que mayores operaciones de compra y venta ha realizado en los últimos meses. Los rojiblancos aumentan en 10 millones su límite salarial respecto al anterior dato. Al Atlético le sigue el Villarreal ya a mucha distancia con 173 millones de euros.; el Athletic pasa de los 126 a los 132 millones de euros y la Real Sociedad se queda en 128 millones de euros.

Por la parte baja, el Sevilla sube y mejora su paupérrima condición en la que llegó a tener un límite de 688.000 euros. Ahora pasa a 22 millones y la última posición del cuadro de Primera División la marca el Levante, que ha pasado de 35 millones a 17.

El límite de coste de plantilla deportiva indica lo que un club se puede gastar en jugadores, primer entrenador, segundo entrenador y ayudantes que están inscritos y en filiales, cantera y otras secciones. Los costes que se incluyen son los de salarios fijos y variables, seguridad social, primas colectivas, gastos de compra y amortizaciones. También las comisiones de agentes de jugadores.