Salen en defensa de la madre de Lamine Yamal

Sheila Ebana, madre de Lamine Yamal, será la anfitriona en una cena exclusiva en Londres con entradas que oscilan entre los 150 y los 800 euros en un evento navideño el próximo 7 de noviembre en el Nobu Hotel London Portman Square. El reclamo ha sido: “No pierdas la oportunidad de conocer a la madre del mejor futbolista del mundo”.

En las últimas horas han surgido críticas por las redes y el diario Marca ha conversado con Juan Pablo Nguema, conocido personal de la madre de Yamal, para ofrecer su punto de vista: “Llevo buena relación con ella, hablo casi cada semana. Cuando ves que alguien que conoces de verdad es atacado, duele. Si he visto a una de las personas más humildes en mi vida, es a esa señora”, aclarando que no ha sido ella quien ha organizado la cena, sino que va como invitada.

Nguema relata que "todo surge porque se la relaciona con Benjamín Zarandona, que es su amigo, y que organiza cada año un evento benéfico para ayudar a un orfanato en Malabo. Ella fue invitada, y de ahí se han sacado conclusiones que no tienen nada que ver con la realidad”.

El conocido de Sheila Ebana considera que "siempre hay gente que quiere ver caer a otros. Creo que los que buscan dañar a la madre lo hacen para herir a Lamine. Él mismo dijo un día que el amor que siente por su mamá es increíble, y si a ella la atacan, de alguna manera también le afectan a él".

Sheila Ebana es una persona discreta a la que, según Nguema, “no le gusta aparecer, no le gusta figurar. Es una mujer que trabaja en silencio, muy humilde. La gente que opina no la conoce realmente”.

Ebana tiene un buen fondo en sus acciones y Nguema recalca que se trata de “una madre humilde que ha luchado mucho y que ahora recibe críticas que no merece”.