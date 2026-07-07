Sale a la luz el próximo movimiento del Barça por Julián Álvarez: "Cuando acabe el Mundial..."

Tras semanas de especulaciones, el futuro de Julián Álvarez y su posible salida del Atlético de Madrid se han convertido en uno de los grandes culebrones del verano. Hace dos semanas el delantero argentino rompió su silencio y reconoció que quiere fichar por otro club para cumplir sus sueños.

Sin embargo, el jugador no entró en más detalles sobre su futuro, y aunque todo apunta a que su deseo es jugar en el FC Barcelona, por el momento no hay nada confirmado, y el club rojiblanco tampoco pondrá nada fácil su salida.

El viernes pasado, Diego Simeone declaró que el delantero argentino es "el mejor futbolista del Atlético" y que ahora mismo se tiene que centrar en el Mundial: "Debe centrarse en eso y no pensar en otras cosas para que no le generen confusiones. Y lo que tengo claro es que las cosas se van a resolver como siempre se resuelve todo en la vida".

Julián Álvarez. / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

Sobre esta situación se ha pronunciado José Álvarez en 'El Chiringuito' y ha desvelado que el Barça mantiene intacta su hoja de ruta: "El Barça de momento continúa a la espera, según los pasos que marcó Laporta. Se producirán más movimientos cuando acabe el Mundial".

El periodista también ha revelado que los contactos entre el Barcelona y el Atlético de Madrid siguen produciéndose, aunque ambas partes han decidido aplazar cualquier avance hasta la conclusión del Mundial: "Sí que hay contactos que se emplazan a después del Mundial. De momento la oferta, como dijo Laporta, se mantiene y el Barça espera a Julián".

José Álvarez ha insistido en que el conjunto azulgrana no ha dado por perdida la operación a pesar del tiempo de espera: "En ningún momento ha descartado la operación, a pesar de este momento de impass porque Julián está ante partidos importantes, pero se esperan movimientos. El mensaje es: 'hablaremos después del Mundial'".

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El colaborador ha adelantado cuál cree que será el siguiente paso del Barça una vez finalice el torneo: "Yo creo que después del Mundial lo que va a ocurrir es que el Barça cambiará la oferta y hará una última oferta. Insisto en que el Barça está en contacto con el Atlético de Madrid, y gente que no os imagináis. Gente que a lo mejor va diciendo no, no va a salir".