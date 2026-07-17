Sale a la luz la operación que puede acercar a Julián Álvarez al Barça: "A partir del lunes..."

El futuro de Julián Álvarez sigue siendo uno de los grandes temas del mercado de fichajes. Después de que el delantero argentino reconociera hace unas semanas que quiere dar un paso más en su carrera y cambiar de club para cumplir sus sueños, los rumores sobre su posible llegada al FC Barcelona no han parado de crecer.

Aunque el Atlético de Madrid mantiene una postura firme y no quiere desprenderse de una de sus grandes estrellas, en el conjunto azulgrana siguen muy atentos a cualquier movimiento que pueda acercar la operación.

En 'El Chiringuito', Jota Jordi volvió a pronunciarse sobre el caso y dejó un mensaje muy claro sobre cuál es la prioridad del Barça para reforzar la delantera. Según explicó, Hansi Flick tiene decidido quién quiere que sea el nuevo referente ofensivo del equipo y no está valorando otras opciones para ocupar la posición de delantero centro.

Julián Álvarez, delantero del Atlético de Madrid / EFE

"Flick dice que solo quiere a Julián Álvarez. Su delantero centro es el futbolista argentino. Quiere que sea el '9' del Barça", aseguró el tertuliano. José Álvarez también reforzó la información y añadió que "Flick lo desea".

Jota Jordi explicó que la marcha de Robert Lewandowski obliga al Barça a fichar a un delantero, y no existe un candidato mejor que el argentino: "Ahora que se ha ido Lewandowski, el Barça necesita un '9' sí o sí, y no hay mejor delantero que Julián Álvarez. Lo que diga Flick va a misa".

Pero el colaborador no se quedó ahí y también habló de un movimiento que podría resultar decisivo para desbloquear la operación. Según comentó, el Atlético de Madrid ya trabaja en la incorporación de un futbolista que gusta especialmente a Diego Simeone.

"A mí me aseguran que hay un jugador que gusta mucho al Atlético de Madrid, especialmente a Simeone, que ya ha habido contactos. Me dicen que estos contactos han sido bastante positivos, que a partir del lunes se van a intensificar y el jugador es Oyarzabal. Simeone está enamorado de él y podría ser un recambio tanto para Julián como para Griezmann", declaró.

Noticias relacionadas

Por lo tanto, apunta a que su llegada facilitaría una salida del delantero argentino si finalmente el Barça decide dar el paso definitivo: "En el momento que esto tire para adelante, que a mí me aseguran que esto va a ir para adelante, el caso de Julián se desencalla", concluyó.