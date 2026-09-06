Sale a la luz el motivo de la enigmática celebración de Lamine Yamal

Lamine Yamal fue el gran protagonista del último entrenamiento del FC Barcelona antes de viajar a Valencia, ya que no saltó con el resto de sus compañeros a entrenar. Sin embargo, el futbolista se encontraba en las instalaciones de la Ciutat Esportiva, donde se ejercitó de forma individual en el gimnasio.

La preocupación en torno al estado físico de Lamine duró bien poco, ya que Hansi Flick tranquilizó a los aficionados culés en rueda de prensa. "Ha trabajado separado, viajará con nosotros. Recibió un golpe y pensamos que era mejor que entrenara por separado. Pero viajará y esperemos que pueda jugar ante el Valencia", aseguró.

Y así ocurrió. El '10' salió como titular y a los cinco minutos anotó el primer gol del partido al rematar a la perfección con el exterior tras un gran pase de Fermín López.

El futbolista marcó su tercera diana en LaLiga y lo celebró por todo lo alto, aunque minutos después la Sala VAR anuló el segundo tanto por fuera de juego por apenas unos milímetros.

En esa ocasión, el de Rocafonda había festejado el gol chupándose el pulgar, lo que abrió todo tipo de hipótesis.

No obstante, el motivo por el que se besó el dedo pulgar fue porque su hermano, Keyne, cumple cuatro años este domingo, tal y como destapó su madre, Sheila Ebana, a través de su cuenta de Instagram.

"¡Felicidades al otro amor de mi vida! Ay, que rápido pasa el tiempo. ¡Te amo mi pequeñito!", comentó en la red social mencionada anteriormente.

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El gesto de Lamine demuestra que su relación con Keyne es muy especial, algo que ya se pudo comprobar durante el Mundial de 2026, disputado en Estados Unidos, México y Canadá.