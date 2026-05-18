Sale a la luz la contradicción arbitral en el penalti del Barça-Betis: "Entendemos que es el que golpea"

El Barça ganó cómodamente (3-1) en la penúltima jornada de LaLiga ante un Betis que tampoco se jugaba nada, en una noche marcada por el adiós de Lewandowski ante su afición y por la confirmación del pleno de victorias a domicilio en la competición doméstica.

Aunque el polaco se quedó sin marcar, Raphinha se encargó de firmar un doblete para encarrilar la ventaja culé. Sin embargo, en el minuto 69, Isco recibió un pase raso de Bellerín desde la banda derecha y Gavi, que llegó por detrás, le hizo una supuesta falta dentro del área que el propio Isco acabaría transformando desde los once metros para recortar distancias.

Cuadra Fernández no dudó en señalar el penalti, aunque la acción quedó invalidada momentáneamente por un fuera de juego que después se comprobó que era erróneo. Tras varios minutos de suspense, en los que no quedaba claro si se revisaba la falta del jugador del Barça o el 'offside' previo, el colegiado finalmente acudió al VAR para salir de dudas, aunque las primeras imágenes ya aparecieron con el zoom centrado en el contacto entre Isco y Gavi.

Caparrós Hernández, responsable del VAR, llamó a Cuadra Fernández en los siguientes términos: "Guille, te recomiendo una revisión para que valores una posible cancelación del penalti que has señalado". A lo que añadió: "No hay fuera de juego, ¿vale? Ahora te enviamos la recreación del SAOT. Y ahora te mostramos la imagen en la que Gavi tiene el pie completamente apoyado y es Isco el que, por detrás, entendemos que es el que golpea".

Pese a la recomendación de rectificar desde el VAR, Cuadra Fernández se mostró firme en su decisión inicial y explicó sus argumentos: "Vale, para mí, Iván... para mí esto, en la carrera, cuando Isco está cargando la pierna, es cuando Gavi, que viene por detrás... Isco tiene la posición ganada, le golpea con la pierna. Porque ahí se ve en su camino, el pie tampoco está apoyado cuando está ahí. Por lo cual me voy con el penalti".

Isco engañó a Joan y marcó el único gol de la noche para los béticos, aunque quedó en anécdota, ya que cinco minutos después Joao Cancelo redondeaba el marcador con un golazo desde fuera del área. Al final no pesó la contradicción entre árbitro y VAR, aunque la acción del penalti sigue dejando dudas.