Sale a la luz la cita de Lamine Yamal con su nuevo amor

La relación entre Lamine Yamal, futbolista del FC Barcelona, y Nicki Nicole, cantante argentina, sorprendió a todos. Sin embargo, después de varios meses, decidieron ponerle fin a su romance. Circularon rumores sobre posibles terceras personas, pero ambos desmintieron las especulaciones.

Entre sus relaciones más comentadas que ha tenido Lamine estuvo la de Alex Padilla, quien incluso compartió momentos con el futbolista durante una Eurocopa. Más adelante, sorprendió al hacer pública su relación con la cantante Nicki Nicole, una historia que acaparó titulares pero que terminó en menos de medio año.

Sin embargo, tras esa ruptura, el nombre del jugador ha vuelto a aparecer vinculado a distintas personas, siendo la última una influencer sevillana. La posible conexión entre ambos comenzó a despertar sospechas en redes sociales debido a pequeños gestos, como seguirse mutuamente o interactuar con publicaciones.

Dos días de desconexión para Lamine

Tras la victoria ante el Getafe, Flick concedió el sábado dos días de descanso a sus futbolistas. Un respiro más que merecido después de la gran acumulación de minutos durante la temporada. A estas alturas del curso, el equipo ya ha disputado 52 partidos, una cifra que explica el desgaste físico de la plantilla. Por ello, el descanso llega en un momento clave antes del tramo decisivo.

Uno de ellos es Lamine Yamal. El joven futbolista del FC Barcelona ha pasado los días junto a sus amigos, y según afirma el influencer Javi Hoyos, junto a su nueva pareja: Inés García. "He descubierto que fueron Lamine e Inés, que no fue sola", afirma.

La publicación de la influencer en La Cúpula del Garraf / @ineesgaarcia

La influencer, este miércoles, ha publicado una historia en su Instagram tomando algo en la terraza del restaurante, lo que ha despertado sospechas y análisis. Javi Hoyos, conocido por analizar la actualidad del mundo celebrity, afirmó que ambos fueron a tomar algo a Sitges, en el mítico restaurante de 'La Cúpula del Garraf', lo que evidencia todo.

Sus observaciones contribuyeron a amplificar los rumores sobre una posible relación especial entre el futbolista y la influencer. Sin embargo, lo que realmente encendió las especulaciones fue un momento aparentemente espontáneo protagonizado por el entorno más cercano del jugador. Durante una retransmisión en directo de la Kings Lesgue, su amigo Sohaib y su primo Mohamed realizaron una videollamada con él mientras seguían un evento.

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En medio de la conversación, se escuchó claramente el nombre de “Inés”, lo que provocó una reacción inmediata de sorpresa por parte de Mohamed, que parecía consciente de haber revelado más de la cuenta.