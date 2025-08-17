Suscripción

FC BARCELONA

Sale a la luz la camiseta de entrenamiento especial para el clásico

El portal especializado 'Memorabilia 1899' muestra esta edición creada para el próximo duelo entre Barça y Madrid

Imagen de la camiseta de entrenamiento del Barça especial para el clásico

Imagen de la camiseta de entrenamiento del Barça especial para el clásico / Memorabilia 1899

SPORT.es

Tenemos ya a la venta y batiendo récords las tres equipaciones que lucirá el FC Barcelona esta temporada 2025. Con el '10' de Lamine como principal reclamo a nivel de marketing, las tiendas oficiales del club barcelonista echan humo.

Nike y el Barça siguen trabajando de forma conjunta para sacar el máximo rendimiento a la marca azulgrana, uno de los clubes deportivos en el planeta con más tirada y seguidores en las redes sociales. El portal 'Memorabilia 1899', que suele anticipar la salida al mercado de las camisetas, ha sacado a la luz la edición especial de entrenamiento que lucirá el equipo de Flick para el clásico.

DISEÑO ROMPEDOR

Un diseño rompedor, con figuras geométricas, una especie de rayos de varios tonos azul, grana y un par de detalles amarillos además del logo de Spotify, que lucirá como siempre en el centro de la camiseta.

Otro de los detalles es el color del escudo azulgrana, azul y amarillo. Próximamente la pondrá el club a la venta, teniendo en cuenta que el 26 de octubre será el primer enfrentamiento entre ambos equipos en el Santiago Bernabéu.

