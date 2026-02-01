El saldo de mercado del Barça: “Deco ha ingresado 9,5 millones este mes”

Poco movimiento en el FC Barcelona en un mercado invernal de pases que ha dejado una novedad en el primer equipo (Cancelo) y una salida (Dro). Sí ha habido mucho trajín en el Barça Atlètic. En este sentido, Deco y Joao Amaral han estado trabajando a destajo junto a Alexanco y Andrés Manzano (responsables del fútbol base) para incorporar talento al filial dirigido por Belletti. Sobre todo para paliar las dos bajas sensibles de Mamadou Mbacke y Andrés Cuenca.

De todo, quizás destacaríamos como más ‘traumática’ la salida de un Pedro Fernández ‘Dro’ que no era una pieza importante en el primer plantel, pero sí un estandarte de futuro. El joven futbolista con raíces filipinas decidió que era el momento de cambiar de aires y ejecutar su asequible cláusula de rescisión para marcharse al PSG, donde considera que tendrá más oportunidades a las órdenes de Luis Enrique.

Pactó más de la cláusula por Dro

Una vez sabida esta voluntad de Dro, el Barça negoció con el PSG y Deco ‘rascó’ algo más de su cláusula. Pactó un pago de unos 8,2 millones con la entidad dirigida por Nasser Al-Khelaïfi, un pico interesante por encima de esa cantidad que tenía por contrato para quedar liberado del club azulgrana.

Dro ya entrena como jugador del PSG / PSG

En la comida de directivas previa al Elche-Barça Joan Laporta quiso poner en valor la labor de Anderson de Souza ‘Deco’, director deportivo azulgrana, en este mercado de fichajes invernal. “Quiero destacar la gran labor del equipo de Deco en este mercado tan complicado, han ingresado 9,5 millones de euros este mes de enero”.

EL TRASPASO DE MBACKE

El restante de ese importe al que hizo referencia Laporta sale del traspaso de Mamadou Mbacke. El central senegalés, al que el Barça fichó el verano de 2024 por unos dos millones de Los Angeles FC de la MLS, ha vuelto a Estados Unidos. El Saint Louis City lo ha incorporado cinco meses antes de que su contrato con el Barça expirara y el Barça ha recuperado una parte de esa inversión.

Mbacke, en una imagen entrenando con el primer equipo / Dani Barbeito

Además de un porcentaje de una futura venta del futbolista de 23 años, que realiza este movimiento con el objetivo de poder estar entre los elegidos de su selección para disputar la Copa del Mundo del próximo verano, algo altamente improbable jugando en Segunda RFEF con el Barça.

Noticias relacionadas

Mucho movimiento en el filial

Entre Dro y Mbacke se ha sellado este movimiento. También ha salido traspasado Adrian Gill Simon y, curiosamente, también a la MLS. Ahí se ha guardado el Barça otro porcentaje de futura venta. Buena labor de Deco y su equipo este mes incorporando a jóvenes talentos internacionales como Juweleyn Onstein, Patricio Pacífico, Hamza Abdelkarim y la próxima llegada de Ajay Tavares como cedidos con opciones de compra o, en el caso del neerlandés, por una pequeña compensación económica.