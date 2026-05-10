Los salarios de los protagonistas del Clásico: El Madrid gana por goleada

En el Real Madrid, la fuente sitúa a Mbappé como mejor pagado y recoge la lista completa del club; en el Barça, sitúa a Lewandowski como el salario más alto y detalla el resto de la plantilla.

Esta es la lista completa:

1.- Kylian Mbappé

Real Madrid · 31,3 M€ brutos/año · 600.000 €/semana

Mbappé, en el entrenamiento clave para saber si estará en el Clásico / Real Madrid

2.- David Alaba

Real Madrid · 22,5 M€ brutos/año · 430.000 €/semana

David Alaba durante el partido de Liga entre Real Madrid y Real Sociedad / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

3.- Vinicius Júnior

Real Madrid · 20,8 M€ brutos/año · 400.000 €/semana

Vinicius celebra uno de sus goles / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

4.- Jude Bellingham

Real Madrid · 20,8 M€ brutos/año · 400.000 €/semana

Jude Bellingham of Real Madrid and Alvaro Fidalgo of Real Betis in action during the Spanish league, LaLiga EA Sports, football match played between Real Betis and Real Madrid at La Cartuja stadium on April 24, 2026, in Sevilla, Spain. AFP7 24/04/2026 ONLY FOR USE IN SPAIN / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

5.- Robert Lewandowski

FC Barcelona · 20,8 M€ brutos/año · 400.000 €/semana

Lewandowski celebra su gol contra Osasuna / Europa Press

6.- Frenkie de Jong

FC Barcelona · 19,0 M€ brutos/año · 365.000 €/semana

De Jong sonríe con Xavi Guarte, del departamento de prensa / Valentí Enrich

7.- Fede Valverde

Real Madrid · 16,7 M€ brutos/año · 320.000 €/semana

Fede Valverde, jugador del Real Madrid. / DPA vía Europa Press

8.- Rodrygo

Real Madrid · 16,7 M€ brutos/año · 320.000 €/semana

Rodrygo, en un partido con el Madrid / Ruben Albarran/ZUMA Press Wire/d / Europa Press

9.- Trent Alexander-Arnold

Real Madrid · 16,7 M€ brutos/año · 320.000 €/semana

Trent Alexander-Arnold tuvo uno de sus peores encuentros ante el Celta / Agencias

10.- Raphinha

FC Barcelona · 16,7 M€ brutos/año · 320.000 €/semana

Raphinha celebra su gol ante el Sevilla / Valentí Enrich / SPO

11.- Lamine Yamal

FC Barcelona · 16,7 M€ brutos/año · 320.000 €/semana

Lamine Yamal / Instagram

12.- Jules Koundé

FC Barcelona · 15,6 M€ brutos/año · 300.000 €/semana

Kounde, en una imagen del partido ante el Getafe / Valentí Enrich

13.- Thibaut Courtois

Real Madrid · 15,0 M€ brutos/año · 290.000 €/semana

Courtois vuelve a la acción / REAL MADRID

14.- Antonio Rüdiger

Real Madrid · 14,5 M€ brutos/año · 280.000 €/semana

Antonio Rüdiger, en el partido contra el Bayern / Agencias

15.- Éder Militão

Real Madrid · 14,5 M€ brutos/año · 280.000 €/semana

El defensa del Real Madrid Éder Militão (c) sale del campo durante el partido de la jornada 33 de LaLiga que Real Madrid y Deportivo Alavés disputan en el estadio Santiago Bernabéu, en Madrid. EFE/ Juanjo Martín. (real madrid) / Juanjo Martín / EFE

16.- Marcus Rashford

FC Barcelona · 14,0 M€ brutos/año · 269.300 €/semana

Rashford, números de impacto / Dani Barbeito / SPO

17.- Eduardo Camavinga

Real Madrid · 12,5 M€ brutos/año · 240.000 €/semana

Camavinga posa con Florentino después de la victoria 150 con el Real Madrid. / REAL MADRID

18.- Pedri

FC Barcelona · 12,5 M€ brutos/año · 240.000 €/semana

Pedri, luciendo el brazalete de capitán frente a Osasuna / Dani Barbeito

19.- Ronald Araújo

FC Barcelona · 12,5 M€ brutos/año · 240.000 €/semana

Ronald Araujo entreno Ciutat Esportiva / Valentí ENRICH / Sport

20.- Dani Olmo

FC Barcelona · 12,5 M€ brutos/año · 240.000 €/semana

Dani Olmo, ante el Getafe / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

21.- Aurélien Tchouaméni

Real Madrid · 10,5 M€ brutos/año · 200.000 €/semana

El centrocampista del Real Madrid Aurelien Tchouameni (c), junto a sus compañeros durante el entrenamiento realizado este sábado en la Ciudad Deportiva de Valdebebas, previo al partido contra el FC Barcelona. / FERNANDO VILLAR / EFE

22.- Dani Carvajal

Real Madrid · 10,5 M€ brutos/año · 200.000 €/semana

Álvaro Arbeloa conversando con Carvajal en el banquillo / SPORT.es

23.- Ferland Mendy

Real Madrid · 10,5 M€ brutos/año · 200.000 €/semana

Ferland Mendy of Real Madrid CF hurts during the Spanish league, LaLiga EA Sports, football match played between RCD Espanyol and Real Madrid C.F. at RCDE Stadium on May 03, 2026 in Cornella, Spain. AFP7 03/05/2026 ONLY FOR USE IN SPAIN. Javier Borrego / AFP7 / Europa Press;2026;SPORT;ZSPORT;SOCCER;ZSOCCER;RCD Espanyol v Real Madrid C.F. - LaLiga EA Sports; / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

24.- Dean Huijsen

Real Madrid · 9,0 M€ brutos/año · 173.000 €/semana

Huijsen ha daod un paso atrás en el Madrid y con España / EFE

25.- Fermín López

FC Barcelona · 9,0 M€ brutos/año · 175.000 €/semana

PAMPLONA, 02/05/2026.- El entrenador de Osasuna, Alessio Lisci (c), y el centrocampista del Barcelona Fermín López (i) durante el partido de LaLiga de fútbol que CA Osasuna y FC Barcelona disputan este sábado en el estadio de El Sadar, en Pamplona. EFE/Villar López / Villar López / EFE

26.- Gavi

FC Barcelona · 9,0 M€ brutos/año · 175.000 €/semana

Gavi celebra con Marcus Rashford en El Sadar / Instagram

27.- Andreas Christensen

FC Barcelona · 9,0 M€ brutos/año · 173.000 €/semana

Christensen, en el último entrenamiento del FC Barcelona / Valentí Enrich

28.- Dani Ceballos

Real Madrid · 8,5 M€ brutos/año · 160.000 €/semana

Dani Ceballos sentado en un balón / EFE

29.- Álvaro Carreras

Real Madrid · 7,5 M€ brutos/año · 145.000 €/semana

Álvaro Carreras se dirige al banquillo en el partido entre el Real Madrid y el Espanyol de Liga / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

30.- Brahim Díaz

Real Madrid · 7,2 M€ brutos/año · 140.000 €/semana

Brahim Diaz durante la final de la Copa de África que disputaron este domingo Marruecos y Senegal. EFE/EPA/JALAL MORCHIDI / JALAL MORCHIDI / EFE

31.- Raúl Asencio

Real Madrid · 6,3 M€ brutos/año · 120.000 €/semana

Raúl Asencio, durante el partido del Real Madrid contra el Girona. / EFE

32.- Joan García

FC Barcelona · 6,0 M€ brutos/año · 115.400 €/semana

Joan Garcia es una garantía para el FC Barcelona / Valentí Enrich

33.- Eric García

FC Barcelona · 6,0 M€ brutos/año · 115.000 €/semana

Eric Garcia of FC Barcelona in action during the LaLiga EA Sports match between CA Osasuna and FC Barcelona at El Sadar on May 2, 2026, in Pamplona, Spain. AFP7 02/05/2026 ONLY FOR USE IN SPAIN. Ricardo Larreina / AFP7 / Europa Press;2026;SPAIN;SPORT;ZSPORT;SOCCER;ZSOCCER;CA Osasuna v FC Barcelona - LaLiga EA Sports; / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

34.- Ferran Torres

FC Barcelona · 5,5 M€ brutos/año · 105.700 €/semana

Ferran Torres celebra su gol ante Osasuna en el partido que se disputó en El Sadar // DANI BARBEITO / SERGI CASTILLO

25.- Arda Güler

Real Madrid · 5,2 M€ brutos/año · 100.000 €/semana

Arda Güler quiere triunfar en el Real Madrid / Angel Perez Meca / AFP7 / Europa / Europa Press

36.- Fran García

Real Madrid · 4,2 M€ brutos/año · 80.000 €/semana

MADRID, 10/04/2026.- El defensa del Real Madrid Fran García (dcha) pelea por el balón con el jugador del Girona, Lemar, durante el partido de la jornada 31 de LaLiga EA Sports que disputan Real Madrid y Girona FC este viernes, en el estadio Santiago Bernabéu. EFE/Sergio Pérez / SERGIO PEREZ / EFE

37.- Gonzalo García

Real Madrid · 4,0 M€ brutos/año · 77.000 €/semana

Gonzalo Garcia durante un partido contra el Getafe / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

38.- João Cancelo

FC Barcelona · 4,0 M€ brutos/año · 77.000 €/semana

Joao Cancelo of FC Barcelona in action during the LaLiga EA Sports match between CA Osasuna and FC Barcelona at El Sadar on May 2, 2026, in Pamplona, Spain. AFP7 02/05/2026 ONLY FOR USE IN SPAIN. Ricardo Larreina / AFP7 / Europa Press;2026;SPAIN;SPORT;ZSPORT;SOCCER;ZSOCCER;CA Osasuna v FC Barcelona - LaLiga EA Sports; / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

39.- Pau Cubarsí

FC Barcelona · 4,0 M€ brutos/año · 77.000 €/semana

Pau Cubarsi of FC Barcelona reacts during the LaLiga EA Sports match between CA Osasuna and FC Barcelona at El Sadar on May 2, 2026, in Pamplona, Spain. AFP7 02/05/2026 ONLY FOR USE IN SPAIN. Ricardo Larreina / AFP7 / Europa Press;2026;SPAIN;SPORT;ZSPORT;SOCCER;ZSOCCER;CA Osasuna v FC Barcelona - LaLiga EA Sports; / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

40.- Andriy Lunin

Real Madrid · 3,5 M€ brutos/año · 67.000 €/semana