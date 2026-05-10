Los salarios de los protagonistas del Clásico: El Madrid gana por goleada

En el Real Madrid, la fuente sitúa a Mbappé como mejor pagado y recoge la lista completa del club; en el Barça, sitúa a Lewandowski como el salario más alto y detalla el resto de la plantilla.
Esta es la lista completa:
1.- Kylian Mbappé
Real Madrid · 31,3 M€ brutos/año · 600.000 €/semana
2.- David Alaba
Real Madrid · 22,5 M€ brutos/año · 430.000 €/semana
3.- Vinicius Júnior
Real Madrid · 20,8 M€ brutos/año · 400.000 €/semana
4.- Jude Bellingham
Real Madrid · 20,8 M€ brutos/año · 400.000 €/semana
5.- Robert Lewandowski
FC Barcelona · 20,8 M€ brutos/año · 400.000 €/semana
6.- Frenkie de Jong
FC Barcelona · 19,0 M€ brutos/año · 365.000 €/semana
7.- Fede Valverde
Real Madrid · 16,7 M€ brutos/año · 320.000 €/semana
8.- Rodrygo
Real Madrid · 16,7 M€ brutos/año · 320.000 €/semana
9.- Trent Alexander-Arnold
Real Madrid · 16,7 M€ brutos/año · 320.000 €/semana
10.- Raphinha
FC Barcelona · 16,7 M€ brutos/año · 320.000 €/semana
11.- Lamine Yamal
FC Barcelona · 16,7 M€ brutos/año · 320.000 €/semana
12.- Jules Koundé
FC Barcelona · 15,6 M€ brutos/año · 300.000 €/semana
13.- Thibaut Courtois
Real Madrid · 15,0 M€ brutos/año · 290.000 €/semana
14.- Antonio Rüdiger
Real Madrid · 14,5 M€ brutos/año · 280.000 €/semana
15.- Éder Militão
Real Madrid · 14,5 M€ brutos/año · 280.000 €/semana
16.- Marcus Rashford
FC Barcelona · 14,0 M€ brutos/año · 269.300 €/semana
17.- Eduardo Camavinga
Real Madrid · 12,5 M€ brutos/año · 240.000 €/semana
18.- Pedri
FC Barcelona · 12,5 M€ brutos/año · 240.000 €/semana
19.- Ronald Araújo
FC Barcelona · 12,5 M€ brutos/año · 240.000 €/semana
20.- Dani Olmo
FC Barcelona · 12,5 M€ brutos/año · 240.000 €/semana
21.- Aurélien Tchouaméni
Real Madrid · 10,5 M€ brutos/año · 200.000 €/semana
22.- Dani Carvajal
Real Madrid · 10,5 M€ brutos/año · 200.000 €/semana
23.- Ferland Mendy
Real Madrid · 10,5 M€ brutos/año · 200.000 €/semana
24.- Dean Huijsen
Real Madrid · 9,0 M€ brutos/año · 173.000 €/semana
25.- Fermín López
FC Barcelona · 9,0 M€ brutos/año · 175.000 €/semana
26.- Gavi
FC Barcelona · 9,0 M€ brutos/año · 175.000 €/semana
27.- Andreas Christensen
FC Barcelona · 9,0 M€ brutos/año · 173.000 €/semana
28.- Dani Ceballos
Real Madrid · 8,5 M€ brutos/año · 160.000 €/semana
29.- Álvaro Carreras
Real Madrid · 7,5 M€ brutos/año · 145.000 €/semana
30.- Brahim Díaz
Real Madrid · 7,2 M€ brutos/año · 140.000 €/semana
31.- Raúl Asencio
Real Madrid · 6,3 M€ brutos/año · 120.000 €/semana
32.- Joan García
FC Barcelona · 6,0 M€ brutos/año · 115.400 €/semana
33.- Eric García
FC Barcelona · 6,0 M€ brutos/año · 115.000 €/semana
34.- Ferran Torres
FC Barcelona · 5,5 M€ brutos/año · 105.700 €/semana
25.- Arda Güler
Real Madrid · 5,2 M€ brutos/año · 100.000 €/semana
36.- Fran García
Real Madrid · 4,2 M€ brutos/año · 80.000 €/semana
37.- Gonzalo García
Real Madrid · 4,0 M€ brutos/año · 77.000 €/semana
38.- João Cancelo
FC Barcelona · 4,0 M€ brutos/año · 77.000 €/semana
39.- Pau Cubarsí
FC Barcelona · 4,0 M€ brutos/año · 77.000 €/semana
40.- Andriy Lunin
Real Madrid · 3,5 M€ brutos/año · 67.000 €/semana