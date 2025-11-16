Said El Mala, alternativa para el Barça

Es la otra alternativa al extremo izquierdo. Said El Mala, jugador del Colonia, es, sin lugar a dudas, la gran revelación de la Bundesliga. De origen libio —sus padres son de esa nacionalidad—, pero alemán de pasaporte, ha explotado en los últimos meses y está siendo monitorizado, seguido por todos los clubes poderosos de la Bundesliga y del resto de Europa. Hansi Flick y sus asistentes controlan perfectamente el fútbol alemán, y la explosión de Salid El Mala no ha pasado desapercibida para los suyos.

El año pasado, en la Bundesliga III con el filial del Colonia, el Viktoria Köln, logró 14 goles jugando como extremo y ya despuntó. Incluso jugó contra España en el Europeo sub-19, marcando un gol y redondeando una brillante actuación. Ahora ya ha explotado en el primer equipo del Colonia, donde ha jugado una decena de encuentros y ya lleva 4 goles en el año de su debut, y empieza a ser toda una realidad.

Precio de salida

Transfermarkt le ha tasado en 18 millones de euros, pero sigue subiendo su valor, y desde Alemania apuntan que el Colonia lo ha fijado en no menos de 30 millones de euros, pues a pesar de jugar de extremo hace goles con facilidad.

Posee un gran físico, mide 1,90 metros, y un enorme potencial que lo convierten en uno de los jugadores más apetecidos del panorama futbolístico actual. Eso sí, habrá mucha competencia para hacerse con sus servicios y, en cualquier caso, el club alemán sabe que mantenerlo no será sencillo, por no decir imposible.

Convocado por Nagelsmann

En Alemania destacan su ética de trabajo, su disciplina y la rapidez con la que ha entendido el ritmo de la élite, elementos que han reforzado la idea de que su impacto entre los mayores no es casualidad, sino la consecuencia lógica de un talento que llevaba tiempo avisando y que le ha valido la convocatoria con Alemania para los dos últimos partidos de la fase de clasificación para el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México del próximo verano.

Ante Luxemburgo no saltó al césped y habrá que ver si Nagelsmann le da la alternativa ante Eslovaquia en un partido vital para los intereses germanos: el que gane irá directo al Mundial sin pasar por la respesca como líder del Grupo A.

En cualquier caso, el seleccionador confía en las posibilidades de El Mala, al que alabó en los días previos al primer enfrentamiento del parón: "Said debería tener la oportunidad de mostrar su estilo de juego desenfadado. Mantenemos un ojo en nuestros jugadores sub-21 y siempre queremos darles la oportunidad de participar en el equipo nacional senior."