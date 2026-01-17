De Sagi-Barba a Raphinha: los mejores extremos izquierdos de la historia del Barça

El Barça es uno de los equipos que más ha utilizado los extremos en sus 125 años de historia. El estilo de juego combinativo y ofensivo del Barça ha tenido en la mayoría de épocas dos extremos más o menos puros pero siempre desequilibrantes.

La función de '11' que interpreta con maestría Raphinhas ha tenido des de los inicios a jugadores con clase y gol para aportar soluciones al ataque.

En esta selección histórica de los mejores extremos izquierdos del Barça hemos contado con el asesoramiento de historiadores para escoger los futbolistas más destacados que ha tenido el Barça en esta demarcación.

Estos son los mejores '11' del Barça en todas sus épocas. El primero, Sagi-Barba, es uno de los más brillantes pero en todas las décadas encontramos jugadores rápidos, hábiles y goleadores que han abierto la banda izquierda del ataque con éxito. El húngaro Czibor, el búlgaro Stoichkov y los brasileños Rivaldo y Ronaldinho han sido algunos de los más emblemáticos

Muchos de ellos no han sido extremos puros pero han arrancado desde la izquierda para anotar muchos goles. David Villa o Henry son dos buenos ejemplos.

EMILI SAGI-BARBA

El primer gran extremo izquierdo de la historia del Barça fue Emili Sagi Liñan. Era conocido como Sagi-Barba porque eran los apellidos de su padre, un famoso barítono. Su hermano Enric y su primo Armand también jugaron en el Barça mientras que su hijo Víctor fue precandidato a las elecciones de 1978.

La primera edad de oro del Barça tuvo en Samitier y Paulino Alcántara sus estrellas más rutilantes pero los extremos Piera y Sagi-Barba fueron dos piezas claves del conjunto blaugrana de la década de los 20.

Nacido en Argentina pero criado en tierras catalanas des de los tres años era un extremo zurdo genial. Destacaba por ser un futbolista brillante e impredecible. Es sin duda uno de los mejores extremos que ha tenido el FC Barcelona en toda su historia.

Extraordinaria foto de Sagi-Barba en un derbi de 1925 / Archivo

Sagi-Barba sumó 506 partidos de blaugrana anotando 143 goles. En su palmarés figura una liga, 4 Copas de España y 9 Campeonatos de Catalunya.

JULI MUNLLOCH

La guerra civil truncó una carrera en el Barça que se presagiaba como esplendorosa. Extremo zurdo de gran talento que se entendía de maravilla con el uruguayo Enrique Fernández.

Se exilió en México a causa de la guerra civil. En el Barça jugó entre 1935 y 1937. Ganó tres campeonatos de Catalunya y una liga mediterránea.

Juli Munlloch fue un extremo zurdo muy destacado / Archivo

En los 68 partidos que defendió los colores azulgranas pudo marcar 19 goles. No tuvo continuidad de blaugrana pero sus dos temporadas en el conjunto culé fueron muy llamativas.

JOSÉ BRAVO

Fichado del Murcia en 1939 fue el extremo izquierdo por excelencia de los años 40. José Bravo era un delantero zurdo de pequeña estatura pero con una clase enorme. Además de sus cualidades técnicas, el ceutí destacaba por su velocidad y valentía. Era un jugador atrevido y muy luchador que aportaba competitividad al Barça de la posguerra.

Josep Bravo es uno de los mejores extremos izquierdos de la historia blaugrana / FCB

En el Barça jugó 210 partidos entre 1940 y 1947. Además de generar numerosos goles pudo anotar 96 dianas en su etapa como blaugrana. Ganó dos ligas y una Copa de España.

EDUARD MANCHÓN

Es el extremo izquierdo titular del mítico 'Barça de les 5 Copes'. Eduard Manchón jugó de blaugrana entre 1950 y 1957. Ganó 2 Ligas, una Copa Latina y 4 Copas contribuyendo al equipo con 99 goles en los 243 partidos que disputó defendiendo la camiseta blaugrana.

Los campeones de Copa 1953: César, Daucik, Ramallets, Seguer, Biosca, Segarra, Gonzalvo III, Flotats y Velasco (arriba, de izquierda a derecha). Abajo, mismo orden: Mur, Basora, Bosch, Kubala, Moreno, Manchón y Claudio Pellejero / Archivo

Fue un extremo zurdo sensacional que destacaba por ser muy rápido, técnico y con un regate espectacular. Además de ser un gran pasador destacó por marcar goles importantes.

ZOLTAN CZIBOR

El húngaro fue un extremo genial e impredecible. Poco disciplinado y con un carácter rebelde Zoltan Czibor se transformaba en el campo en un jugador muy habilidoso y desequilibrante. Pese a que era diestro acostumbraba a jugar por la izquierda. Formó parte de la mejor selección húngara subcampeona del mundo en 1954. Llegó al Barça de la mano de su compatriota Laszi Kubala.

Kubala y Czibor, dos de los protagonistas de la goleada del Barça al Sevilla (5-0) en 1959 / ANTONI CAMPAÑÀ

Con Helenio Herrera no congenió y tuvo numerosos problemas. Marcó en la final de Berna que el Barça perdió contra el Benfica. Su calidad técnica era extraordinaria. En el Barça jugó entre 1958 y 1961 y anotó 54 goles en 94 partidos.

LLUÍS PUJOL

Fichado por el responsable de la cantera blaugrana Josep Boter, debutó muy joven en el primer equipo el mismo día que lo hizo Carles Rexach. Lluís Pujol era un extremo zurdo habilidoso, muy rápido, eléctrico y goleador. Aunque sus inicios fueron prometedores le costó gozar de la continuidad que su talento merecía. 'Pujolet' jugó 165 partidos entre 1966 y 1973.

Pujolet fue un extremo que se ganó a la afición culé / FCB

Su partido más recordado fue la final de la Copa de Ferias en Zaragoza en la temporada 1965-66 en la que pudo anotar tres goles. El de Castell i el Villar Marcó 59 goles en su etapa como culé.

MARCOS ALONSO

El 'pichón' llegó al Barça del Atlético de Madrid. Podía jugar en las dos bandas y en zonas interiores pero su demarcación natural era la de extremo izquierdo. Su dominio de ambas piernas y valentía para pelearse con los defensas más contundentes le hizo triunfar en la élite.

Era un jugador muy listo y habilidoso. Marcó un gol que pasó en la historia en la final de la Copa del Rey de 1983 con un remate de cabeza memorable. Este gol contra el Real Madrid le hizo ganarse a la afgición culé para siempre. Formó un ataque memorable con Carrasco y Diego Armando Maradona.

Marcos Alonso marcó su gol más recordado en La Romareda / Fernando Zueras

Entre 1982 y 1987 participó en 225 martidos anotando 45 goles. En su palmarés figura una liga, una copa, dos copas de la liga y una supercopa de España.

TXIKI BEGIRISTAIN

Cuando Johan Cruyff llegó al banquillo del Barça en la temporada 1988-89 su propuesta fue un 3-4-3 que rompía con el 4-4-2 típico de la década de los 80. El holandés recuperó la figura de los extremos cuando pasrecía que estaban en vías de extinción. Txiki Begiristain fue la primera apuesta de Cruyff para jugar como extremo izquierdo puro.

El vasco era muy habilidoso y tremendamente listo. Al principio le costó adaptarse a jugar muy abierto a la banda pero acabó dominando a la perfección la función del '11.

Txiki Begiristain alternaba las posiciones de extremo y de interior / Edecasa

Begiristain marcó 126 goles en los 425 partidos que disputó de blaugrana entre 1988 y 1995. En el barça ganó 4 ligas, 1 Copa, 1 Champions y 1 Recopa engtre otros títulos. Su exitosa etapa posterior como secretario técnico no tiene que tapar su brillante trayectoria como jugador blaugrana. Con la llega de Stoichkov, Txiki alternó su demarcación de '11' con la de interior izquierdo y ocasional extremo derecho.

HRISTO STOICHKOV

Hristo Stoichkov fue fichado del Sredets de Sofia como un excelso goleador. A Cruyff le costó pero lo convenció para que triunfara ejereciendo de extremo izquierdo.

Pese a que lucía el dorsal 8 en la espalda su función era la de '11'. Stoichkov era un atacante rapidísimo y muy agresivo que desbordaba a base de un juego eléctrico y veloz basado en ganar la espalda de las defensas rivales.

También podía jugar de extremo derecho y de nueve aunque fue como extremo izquierdo como se consolidó como una de las estrellas del 'Dream Team'. Jugar en esta demarcación le permitió explotar su talento y ganar el Balón de Oro.

Hristo Stoichkov lucía el '8' pero jugaba de '11' / Fernando Zueras

En sus dos etapas de blaugrana (1990-95 y 96-98) Stoichkov marcó 163 goles en los 342 partidos en los que defendió la camiseta blaugrana. Su carácter rebelde y ganador le hizo ser uno de los grandes ídolos del barcelonismo. De blaugrana conquistó entre muchos otros títulos 5 Ligas, 2 Copas, 1 Champions y 1 Recopa.

RIVALDO

Vitor Borba Ferreira, 'Rivaldo' no había jugado de extremo ni el Palmeiras ni en el deportivo. El brasileño era un mediapunta zurdo con una creatividad y capacidad goleadora de crack pero a Loius Van Gaal solo le cabía en su estricto 4-3-3 enganchado a la banda izquierda.

A Rivaldo no le gustaba ejercer de '11' pero aún y así se salió en esta demarcación y ganó el balón de oro jugando en esta posición.

Tras ser nombrado mejor jugador del mundo exigió jugar de mediapunta y ello provocó que se enfrentara al técnico holandés. Sin Van Gaal ya no volvió a ejercer de extremo izquierdo.

Rivaldo ganó el Balón de oro jugando de extremo / Paco Largo

De blaugrana disputó 253 partidos anotando 137 goles. En su etapa en el Barça ganó entre otros títulos 2 Ligas y una Copa del Rey.

RONALDINHO

Llegó al Barça como un mediapunta puro pero el cambio de sistema de Rijkaard a media temporada (del 4-2-3-1 al 4-33) provocó que Ronaldinho se reubicara como extremo zurdo. En la demarcación de '11' Ronnie supo explotar su magia y capacidad para desequilibrar cerca del área.Nunca fue un extremo académico pero abrió paso a la moda de jugar a pierna cambiada en las dos bandas del ataque.

En su mejor versión fue un jugador absolutamente diferencial gracias a un despliegue técnico alucinante.

Ronaldinho, en una fotografía de archivo / Archivo

En el Barça jugó entre el 2003 y 2008 sumando 250 partidos y con 110 goles en su haber. De blaugrana ganó 2 Ligas pero su escasa disciplina provocó que Guardiola no contara con él y tuvo que irse al Milan.

THIERRY HENRY

El delantero francés llegó al Barça después de una carrera exitosa en el Arsenal. Con los 'gunners' Henry actuaba de segundo punta con total libertad pero en el Barça tuvo que adaptarse a la demarcación de '11' en la que había destacado en sus inicios en el Mónaco.

Delantero diestro muy técnico supo reinventarse en el Barça y formar una delantera mítica con Messi y Eto'o. Su elegancia y capacidad para definir le sirvieron para ser un atacante diferencial.

Henry jugó de '11' en el Barça / Paco Largo

En sus tres temporadas en el Barça (2007-10) sumó 137 partidos y pudo anotar 52 goles. De blaugrana ganó 2 Ligas, 1 Champions y 1 copa del Rey.

DAVID VILLA

David Villa llegó al Barça como un gran goleador pero el 'guaje' tuvo que adaptarse al ecosistema blaugrana. Con Messi de falso '9' y Pedro de extremo derecho, Villa tuvo que reciclarse y jugar de extremo izquierdo.

El asturiano no ejerció de extremo típico sino que arrancaba des de la izquierda para pisar el área y aprovechar el talento del trío Xavi-Iniesta-Messi para hincharse a marcar goles. Bojan se había ganado la titularidad en esta demarcación en la anterior campaña pero GFuardiola confío en Villa des del inicio del curso.

Villa y Xavi celebran un gol en la final de Wembley / Valentí Enrich

En sus tres temporadas de blaugrana (2010-13) Villa marcó 51 goles en los 130 partidos que disputó como blaugrana. El ex del Valencia ganó en el conjunto culé 2 Ligas, 1 Champions y 1 Copa del Rey entre otros títulos.

NEYMAR JUNIOR

Neymar Junior replicó el rol de Ronaldinho como extremo diestro abierto en la banda izquierda. Procedente del Santos, 'Ney' ofreció un recital técnico constante en sus cuatro temporadas jugando en el Camp Nou. Solo Ronaldinho puede discutile la etiqueta de extremo más mágico e imprevisible de la historia blaugrana. El tridente que formó con Messi y Suárez se cfonvirtió en una de las mejores delanteras de la historia del fútbol.

Neymar marcó contra la Juve en la final de Berlín / Valentí Enrich

Llegó con la etiqueta de ser el sucesor de Messi en el trono de mejor jugador del mundo pero su decisión de fichar por el PSG frustró la progresión futbolística que se esperaba de él.

Con el Barça marcó 114 goles en los 196 partidos que disputó de blaugrana. Su palmarés en el Barça es impactante con 2 Ligas, 1 Champions y 3 Copas del Rey entre muchos otros títulos.

RAPHINHA

Raphinha es el último gran extremo izquierdo del Barça aunque su movilidad en el ataque blaugrana le distancia de los '11' clásicos que jugaban enganchados en la banda.

El impacto de Lamine en la banda derecha ya provocó que Xavi Hernández lo probara en la banda izquierda pero ha sido con Flick con quién ha explotado en esta demarcación.

El éxito de Raphinha en su perfil natural ha sido que no ha tenido que ejercer de extremo clásico. Raphinha se ha movido entre líneas dejando el carril izquierdo para las subidas de Balde. En esta demarcación de 'falso 11' Raphinha ha explotado su velocidad, verticalidad y capacidad para marcar numerosos goles.

Raphinha celebra su gol junto a Ferran Torres en el clásico / Xavier Ferrandiz

En sus cuatro campañas de blaugrana Raphinha ha sumado hasta el momento 65 goles y 55 asistencias en 161 partidos y ha conquistado 2 ligas, 3 Supercopas y 1 Copa del Rey.