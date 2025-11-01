Sagi-Barba: ¿Hemos olvidado al mejor extremo izquierdo de la historia del Barça?

El Barça ha disfrutado en cada época de magníficos jugadores en todas las demarcaciones. La posición de extremo izquierdo es una de las que cuenta con grandes cracks. Actualmente Flick está echando de menos al brasileño Raphinha aunque el inglés Rashford está sumando cifras interesantes a la espera del retorno del '11' titular. Si miramos atrás Bravo, Manchón, Czibor, Txiki, Stoichkov, Rivaldo, Ronaldinho, Henry, Villa o Neymar son algunos de los jugadores que han dejado huella jugando en la banda izquierda del ataque.

Algunos fueron en su orígen '9' reciclados o mediapuntas que se escoraban a la banda y pocos se pueden catalogar como extremos izquierdos natos. En esta lista no puede faltar Emili Sagi Liñán conocido como Sagi-Barba que fue el primer gran '11' de la historia blaugrana. Por su longevidad, calidad y rendimiento Sagi es uno de los mejores extremos izquierdos que han vestido la camiseta del Barça.

Sagi-Barba era un prodigio técnico / Archivo

La web del club blaugrana, con el asesoramiento de historiadores reconocidos, es más contundente y lo califica como "el mejor extremo izquierdo de la historia del Barça". Otros historiadores entienden que es indudable que se encuentra entre los tres mejores pero jugadores como Stoichkov o Ronaldinho podrían discutirle esta condición de número uno.

Lo que es indiscutible es que todo culé de bien tendría que tenerlo presente como uno de los mitos de la historia del club.

Sagi-Barba es el mejor '11' de la historia del barça / Archivo

Emili Sagi, de familia catalana, nació en San Carlos de Bolívar (Argentina) el 15 de marzo de 1900 pero con solo tres años se trasladó a Barcelona. Su padre era un barítono muy famoso al que debe su nombre futbolístico.

Emili Sagi Barba padre fue un músico prestigioso en las primeras décadas del siglo XX. Sagi Barba fue un barítono especialmente reconocido en el mundo de la zarzuela. Esta fama del Sagi Barba músico provocó que su hijo Emili Sagi Liñán fuera conocido en su época como Sagi-Barba.

Sus primeros pasos en el fútbol los dio en el Colegio Condal y New Catalonia y con 16 años fue fichado por el Barça. Con 17 años Sagi-Barba debutó con el primer equipo en un partido contra el Espanyol. Cuando solo tenía 19 años abandonó su actividad futbolística al casarse y empezar estudios de ingeniería. Su familia era burguesa y él también destacaba por una educación refinada.

Extraordinaria foto de sagi-Barba en un derbi de 1925 / Archivo

Dos años después se arrepintió y volvió a jugar al Barça. Era exquisito dentro y fuera de los terrenos de juego. Sagi era un habitual del Liceu y veraneaba en Cadaqués donde la leyenda cuenta que hizo amistad con Salvador Dalí, un hecho que algunos historiadores cuestionan.

Lo que es incuestionable es que en el año 1921 volvió al Barça y jugó hasta el 1932. Sagi-Barba fue uno de los jugadores clave del primer gran Barça de la historia. Los focos se los llevaban el carismático Pep Samitier y el goleador Paulino Alcántara pero las dos alas de aquel equipo eran excelsas.

Vicenç Piera y Sagi-Barba son la mejor pareja de extremos de la historia blaugrana / Archivo

Vicenç 'la bruja' Piera y Sagi Barba eran dos extremos espectaculares. Piera era más rápido y goleador pero Sagi-Barba era más técnico y creativo. Su finura era impresionante y nadie como él destacaba sirviendo los córners y ejecutando los penaltis.

Era un extremo zurdo que centraba de maravilla y marcaba goles con facilidad. Sus goles eran muy bonitos y anotó unos cuantos de córner directo, una especialidad que se hizo famosa en 1924 con un gol de Césareo Onzari que fue definido como gol olímpico.

Sagi-Barba destacaba por su elegancia dentro y fuera de los terrenos de juego / Archivo

El carácter burgués de Sagi Barba tenía dos caras. Si bien no era un futbolista excesivamente luchador, por otra parte destacaba por su limpieza y 'fair play'. Sagi-Barba era incapaz de incurrir en faltas ni de buscar cualquier artimaña para engañar a los árbitros o rivales. Su elegancia era reconocida por todos los espectadores que acudían a los campos de fútbol.

Sagi Barba era muy presumido y coqueto y al margen del fútbol tenía otras aficiones y prioridades. Su gran preparación académica le llevó a dedicarse profesionalmente al mundo de la publicidad y colaboró con el Barça para colocar carteles publicitarios en el exterior del campo de Les Corts. En aquella época se consideraba una traición al espíritu del club 'manchar' el interior del campo con carteles publicitarios.

Emili Sagi coincidió en el Barça con su primo Armand Martínez Sagi, un '10' que jugó de blaugrana entre 1919 y 1925. Su hermano Enric Sagi también vistió la camiseta blaugrana mientras que su prima Ana Maria Martínez-Sagi fue la primera mujer directiva de la historia del Barça.

Sagi-Barba era tan presumido como elegante / Josep Gaspar

La saga de los Sagi no se acaba aquí ya que el hijo de Emili Sagi fue Víctor Sagi que siguió el camino de su padre en el mundo de la publicidad y fue precandidato en las elecciones de 1979 que ganó Josep Lluís Núñez. Sagi se retiró de la carrera electoral como respuesta a unas presiones poco elegantes para que desistiera de su deseo de presidir el Barça.

Sagi Barba marcó 143 goles en los 509 partidos que disputó de blaugrana. En 17 temporadas en el Barça ganó 17 títulos entre ellos la primera liga de la historia del club (1928-29).

Los jugadores Bau, Sagi, Torralba, Bru, Gumbau, Alcántara, Sancho, Reguera, Viñals, Rodríguez... en el momento en que se izó la nueva bandera de la entidad, donada por la comisión de damas / Frederic Juandó Alegret (Diputació de Barcelona) con número de registro 124222

Su posicionamiento político cercano a Esquerra Republicana de Catalunya y simpatía por las logias masónicas le costó durante el franquismo un juicio en 1944 en el que se le llegó a pedir doce años de cárcel. Al final solo pasó 18 días en prisión pero allí es donde se contagió de tuberculosis, una enfermedad que le provocó una muerte prematura cuando solo tenía 51 años.

Cuando Raphinha vuelva a jugar y destaque por sus grandes goles con la pierna izquierda su historia en el Barça seguirá creciendo para acercarse a un mito como Sagi-Barba, uno de los mejores extremos zurdos de la historia del club. Gracias a pioneros como Sagi-Barba el Barça se desarrolló y convirtió en el mejor club del mundo.