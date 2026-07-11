El sacrificio de Hamza Abdelkarim por el Barça

Hamza Abdelkarim ya ha dado el primer paso para intentar hacerse un hueco en los planes de Hansi Flick. El delantero egipcio, una de las grandes apuestas de futuro del Barça, ha tomado la decisión de renunciar a sus vacaciones tras disputar el Mundial de 2026 con Egipto para incorporarse desde el primer día a la pretemporada (13 de julio) del primer equipo. Un gesto que refleja la ambición del atacante, decidido a aprovechar la oportunidad para tratar de convencer al técnico alemán.

Tras disputar la Copa de Campeones juvenil con el Barça, Hamza enlazó directamente la concentración de la selección egipcia para disputar el Mundial, sin apenas tiempo para descansar. Tras la eliminación de Egipto del torneo a manos de Argentina en octavos, el delantero ha preferido viajar a Barcelona de nuevo en lugar de tomarse un periodo de descanso vacacional.

Hamza Abdelkarim celebra un gol con el Juvenil del FC Barcelona / FCB

La decisión fue desvelada por su tía, Mona Abdel Karim, conocida presentadora del canal Nile Sport. A través de sus redes sociales explicó que el futbolista "viajará el lunes a Barcelona para unirse a la concentración de pretemporada del primer equipo". La elección de Hamza responde al deseo de no desperdiciar ni un solo día de pretemporada para ganarse la confianza de Flick.

Con solo 18 años, Hamza tuvo la oportunidad de disputar un Mundial con Egipto, entrando habitualmente desde el banquillo. La selección egipcia volvió a demostrar la enorme confianza que tiene depositada en un futbolista. Tras la eliminación, el jugador del azulgrana, junto a toda la plantilla del combinado nacional, fue recibida por el presidente del país.

La pretemporada de este verano será una auténtica prueba de fuego para Hamza. Flick ha decidido contar con varios futbolistas de la cantera durante las primeras semanas de trabajo y el delantero dispondrá de una oportunidad inmejorable para demostrar que puede tener sitio en la dinámica del primer equipo. Tal y como informó SPORT anteriormente, en el Barça no contemplan, por ahora, un papel protagonista para él en el Barça Atlètic, ya que consideran que su evolución pasa por mantenerse cerca del primer equipo.

Hamza Abdelkarim, con el Barça / RFEF

Tras llegar al Barça, el delantero apenas necesitó un par de meses para dejar huella con el Juvenil A, firmando seis goles. Ofrece un perfil prácticamente único dentro de la plantilla azulgrana. Se trata de un delantero de referencia, poderoso físicamente, capaz de jugar de espaldas, fijar centrales y dominar el juego aéreo, unas características muy diferentes a las de los atacantes con los que cuenta Flick en este momento. Precisamente es esa condición de '9' clásico la que podría convertirle en un recurso muy valioso durante la temporada, especialmente en algunos escenarios.

Por lo pronto, la decisión de renunciar a sus vacaciones deja claro el compromiso y la ambición del joven egipcio. Después de enlazar la Copa juvenil con el Mundial y ahora con la pretemporada del Barça, Hamza afronta el verano más importante de su carrera hasta ahora.