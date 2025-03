Sabalza, presidente de Osasuna: "Todos hemos estado de acuerdo en suspender el partido"

El presidente de Osasuna, Luis Sabalza, fue uno de los primeros en valorar públicamente lo sucedido en el Estadio Olímpico de Montjuïc, tras la suspensión del partido entre el Barça y el equipo navarro por la repentina e inesperada muerte del doctor Miñarro, médico del primer equipo del Barça.

Sabalza explicó que desde que se conoció la noticia, "todos hemos estado de acuerdo en suspender el partido", entre otras razones "porque uno no puede estar jugandoun partido sabendo que esa persona con la que has convivido de manera permanente durante tanto tiempo ya no está", dijo en DAZN.

Sin impedimentos

El presidente de Osasuna desveló que nadie puso impedimento alguno para la suspensión del partido. "Había que ponerse de acuerdo primero los clubes, lógicamente, y luego el árbitro, que lo ha entendido perfectamente y le ha parecido lo más correcto".

"A partir de ahí, nos hemos puesto en contacto con las autoridades, RFEF y LaLiga", añadió.

Sabalza reiteró su apoyo y su ánimo "a todo el FC Barcelona". "Todo podemos vivir una situación similar", añadió el presidente del club navarro. "Osasuna se une al dolor de la familia barcelonista".

Operarios del estadio Lluis Companys recogen la red de la portería tras anunciarse la suspensión del partido por el fallecimiento del doctor del primer equipo Carlos Miñarro García / Jordi COTRINA/EPC

La expedición de Osasuna no regresará a Pamplona en la noche del sábado: lo hará el domingo por la mañana, como tenía inicialmente previsto, ya que el horario del aeropuerto de Pamplona no permitía regresar tras el partido.