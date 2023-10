El del sábado no fue el primer 'desencanto' de Gündogan en el Barça

El teutón ya mostró su enfado a los pocos días de llegar a Barcelona En el Manchester City, Ilkay estaba acostumbrado a la excelencia en todos los aspectos

Ilkay Gündogan no se mordió la lengua tras la derrota del Barça en el Clásico. Las declaraciones del teutón, pidiendo más carácter y mentalidad ganadora a sus compañeros, coparon el protagonsimo en los medios de comunicación durante todo el domingo. Deportivamente hablando fue la primera vez que el ex del Manchester City alzaba la voz. El sábado, sin embargo, no era la primera vez que Ilkay se sentía decepcionado con el Barça, ya que a los pocos días de llegar transmitió su descontento al club. Pero por cuestiones que nada tienen que ver con el balón.

A los pocos días de aterrizar en Barcelona, Ilkay y su familia se sintieron poco arropados por el Barça. El club insistió mucho en su fichaje y se le trasladó que, de firmar, lo haría con la vitola de 'crack'. Quizá por eso al jugador le sorprendió todavía más la poca atención que recibió en sus primeros días en la Ciudad Condal. Y así lo trasladó a miembros de la entidad.

Un cambio de ciudad nunca es sencillo y menos aún cuando tienes un hijo de pocos meses. El jugador confiaba en recibir facilidades a nivel de logística durante sus primeras semanas en Barcelona: buscar una vivienda, transporte, gestiones diversas y atención a su familia. En general, Gündogan y su mujer se sintieron algo 'abandonados', y no dudaron en transmitir su queja al club por cuestiones que consideraban mejorables. Desde el Barça se disculparon por la situación.

Sorprendido para bien y para mal

Hay que tener en cuenta que Ilkay procedía del Manchester City, un club instalado en la excelencia en lo deportivo pero también en cuestiones más extradeportivas como la ayuda a los jugadores y sus familias en trámites y gestiones más personales. Consciente de que el Barça es "más que un club", el teutón esperaba más entrega por parte de la entidad.

Esos días coincidieron con el período en el que el club todavía no podía inscribir a los nuevos fichajes. Esa situación se prolongó más de lo previsto, un hecho que contribuyó a que Ilkay se sintiera sorprendido en lo negativo por el funcionamiento interno del Barça. Por una parte, en pocos días ya sintió que ser jugador del conjunto azulgrana era entrar en otra dimensión en término de repercusión mediática y popularidad. Pero, paralelamente, también descubrió una cara del club que no acabó de convencerle.

El caso de Gündogan no es el único. Hay otros jugadores recién llegados a Barcelona que también comentan a SPORT que no han recibido toda la ayuda que esperaban a la hora de organizar su nueva vida en la ciudad. Incluso hay algunos jugadores del filial que se tuvieron que buscar la vida para ir y volver de los entrenamientos.