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Sabadell - Barça Atlètic, en directo: final de la Copa Catalunya, en vivo
Sigue el minuto a minuto del CE Sabadell- Barça Atlètic (20:30h) de la Copa Catalunya
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Iker y Max Bonfill
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