Ruud Nijstad: "Formar una pareja de centrales con Cubarsí en el Barça es mi gran objetivo"

El FC Barcelona estuvo muy cerca de incorporar a Ruud Nijstad, una de las mayores promesas del fútbol neerlandés. El central zurdo del FC Twente fue uno de los nombres que más convencían a la dirección deportiva blaugrana para reforzar una posición considerada prioritaria de cara al futuro. De hecho, tal y como pudo saber SPORT, Deco y João Amaral llegaron a viajar en dos ocasiones para reunirse con los representantes del futbolista y conocer de primera mano su situación.

Los informes sobre el defensa eran muy positivos y el Barça veía en él un perfil con un enorme margen de crecimiento. Sin embargo, el Twente se remitió a una cifra cercana a los ocho millones de euros para negociar su salida, una cantidad que el club blaugrana consideró demasiado elevada para una apuesta de futuro, por lo que finalmente Nijstad renovó con el club de la Eredivisie hasta 2029.

Ahora, ha sido el propio jugador quien ha confirmado que el interés del Barça fue completamente real. En una entrevista concedida al medio neerlandés Sportnieuws, el central de 18 años ha explicado que este verano tuvo que tomar una de las decisiones más importantes de su carrera.

Ruud Nijstad dando un pase / FC TWENTE

"Lo encontré realmente muy difícil"

El joven neerlandés reconoció que estuvo muy cerca de abandonar el Twente para dar el salto a un grande de Europa: "Realmente tuve dudas. Ir al extranjero era un salto al vacío y el PSV también era una opción porque es el mejor club de Países Bajos de los últimos años. Lo encontré realmente muy difícil. Escuché sobre todo los consejos de mis padres, mis agentes, mi novia y algunos compañeros del equipo."

Nijstad explicó que todos coincidieron en que todavía tenía margen para continuar desarrollándose en el Twente antes de afrontar un reto de semejante magnitud: "Me dijeron que no debía fijarme demasiado en el camino de otros jugadores y que escuchara mi propio sentimiento. Y ese sentimiento era que todavía tengo mucho que aprender en el FC Twente."

El Barça sigue siendo su gran sueño

Pese a haber rechazado el salto este verano, Nijstad dejó claro que vestir algún día la camiseta blaugrana sigue siendo uno de sus grandes objetivos: "Jugar en el FC Barcelona y formar una pareja de centrales con Cubarsí sería, por supuesto, el objetivo definitivo."

Eso sí, el joven zaguero tiene claro cuál debe ser su siguiente paso: "Pero primero quiero seguir desarrollándome en el FC Twente. Aquí todavía tengo muchísimo que aprender."