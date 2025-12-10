Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

MESSI CUP

Ruslan Mba guía al Barça a su primer triunfo en la Messi Cup

El FC Barcelona consiguió su primera victoria en la Messi Cup ante el Inter de Milán gracias a la destacada actuación de Ruslan Mba, quien marcó dos goles y fue elegido MVP del encuentro

Ruslan Mba golea en la Messi Cup

El FC Barcelona logró su primera victoria en la Messi Cup Presented by GEICO, imponiéndose por 0-3 al Inter de Milán en Fort Lauderdale, en la segunda jornada de un torneo que reúne a algunas de las mejores academias del mundo y que Lionel Messi sigue muy de cerca desde la banda, tal como hizo también en el día inaugural.

Tras el empate 2-2 frente a River Plate en el debut, el equipo azulgrana dio un paso adelante y firmó una actuación creciente, que tuvo en Ruslan Mba a su gran figura.

El joven atacante de padre ecuatoguineano y madre catalana volvió a ser decisivo y se convirtió en el máximo goleador del torneo con tres tantos en dos partidos, además de ser elegido MVP del encuentro.

Insistencia azulgrana en el inicio

Un partido que se abrió con insistencia azulgrana.

La primera parte fue equilibrada y con ritmo. El Barça dominó más la posesión, mientras que el Inter apostó por transiciones rápidas que exigieron atención a la defensa culé.

Cuando parecía que el descanso llegaría sin goles, una acción individual rompió el partido: Ignasi Bassas Martí condujo por dentro, encontró espacio y probó un disparo lejano que, pese a parecer inocente, terminó superando al guardameta italiano tras colarse por debajo de su cuerpo.

Un golpe psicológico que permitió al Barça marcharse al descanso con ventaja.

Protagonismo absoluto de Ruslan Mba

La segunda mitad tuvo un nombre propio. Ruslan Mba, que ya había marcado frente a River Plate, firmó una actuación memorable que confirmó su impacto en el torneo.

Primero, robó un balón en campo rival, encaró por la izquierda y definió con un disparo cruzado impecable para el 0-2.

Más tarde, cerró su doblete tras controlar un centro bombeado desde la derecha y rematar con un zurdazo al primer palo, imposible para el portero neroazzurro.

Crecimiento del torneo bajo la mirada de Messi

Con tres goles en dos partidos, Mba se ha convertido en uno de los jugadores más destacados de la Messi Cup, exhibiendo potencia, determinación y una madurez competitiva sorprendente para su edad.

Como principal impulsor del proyecto, Lionel Messi asistió nuevamente a los partidos de la jornada, acompañando a los equipos desde la banda y siguiendo de cerca el rendimiento de las academias invitadas.

La Messi Cup Presented by GEICO está cumpliendo uno de sus grandes objetivos: ofrecer un escaparate de élite para los jóvenes talentos que marcarán el futuro del fútbol.

El FC Barcelona, cuya academia ocupa el segundo lugar en el ranking mundial del CIES Football Observatory, continúa demostrando por qué su modelo formativo es una referencia global. Su crecimiento partido a partido en Fort Lauderdale así lo confirma.

