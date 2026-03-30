Rummenigge: "Le dije a Laporta que lo más importante con Flick es ser su amigo"

Karl-Heinz Rummenigge conoce muy bien a Hansi Flick. La leyenda alemana, que entre la carrera sobre los terrenos de juegos y su labor en los despachos lleva más de 40 años vinculado al Bayern Múnich, coincidió con el técnico de Heidelberg cuando ejercía de director general del club bávaro. Actualmente miembro del Consejo de Vigilancia de la entidad teutona, en una entrevista en el 'Diario AS' ha explicado el consejo que dio a su "amigo" Joan Laporta cuando el Barça apostó por el entrenador que deslumbró en el Allianz Arena entre 2019 y 2021.

"Nos une una gran amistad con Joan [Laporta], fue mi vicepresidente en la Asociación de Clubes Europeos. Respecto a Flick, le dije que lo más importante es ser su amigo. Hansi necesita confianza. Se ve que lo puso en práctica, porque las cosas están funcionando y Hansi está haciendo un gran trabajo", ha explicado Rummenigge en el medio de comunicación citado. El exfutbolista ha recordado que también habló con 'Jan' antes de que empezara su segundo mandato al frente del Barça para advertirle de "la delicada situación financiera del club", pero "es el primer hincha e iba a tirar adelante sí o sí". "El tiempo le ha dado la razón. A nivel deportivo, el club vuelve a estar arriba y, de esta manera, la economía también va a mejor poco a poco", ha opinado.

El Bayern, sin embargo, está más que satisfecho con su técnico, Vincent Kompany. Así lo ha dejado claro Rummenigge, que también ha confesado que Xabi Alonso rechazó varias veces al Bayern antes de firmar con el Real Madrid. "Tras una serie de negativas, terminamos decantándonos por Kompany. A la vista está que el destino a veces te sonríe, es una suerte que esté aquí. Han pasado grandísimos entrenadores por el club como Lattek, Hitzfeld, Heynckes o Guardiola y él se está amoldando a esta categoría. El entrenador es el empleado más importante y Vini [Vincent] es una bendición, también a nivel humano".

"Florentino vale su peso en oro"

El exdelantero, campeón de dos Ligas de Campeones de Europa con el Bayern, ha reconocido que le supo mal que Xabi Alonso no triunfara en el Real Madrid, rival de los alemanes en los cuartos de final de la presente edición de la Champions: "Lo sentí por él. Afrontó el reto con mucha ambición después de su exitoso paso por Leverkusen, pero cuando el rendimiento es inferior a las expectativas, el remedio suele ser el cambio de entrenador. Arbeloa ha vuelto a dar con la tecla y el equipo vuelve a rendir al máximo nivel. Pero estoy convencido de que Xabi Alonso hará su camino".

Entre otras cuestiones, Rummenigge también ha elogiado a Florentino Pérez, un presidente que "vale su peso en oro" y que "ha devuelto al Madrid a unas esferas en las que solo llegó a estar con Bernabéu", y ha celebrado que la Superliga "forme parte del pasado". "Recientemente conversé con el presidente Ceferin durante la asamblea general de la UEFA en Bruselas y me recalcó que todos estaban contentos de que el Real Madrid hubiera vuelto a la familia del fútbol. También es bueno para el Madrid y Florentino, dado que los conflictos no ayudan a nadie", ha asegurado.

Preguntado por la posibilidad de que el Bayern muestre su interés en una de las estrellas del Madrid, Vinicius Jr, el mito muniqués ha considerado que es muy difícil que el club merengue le deje salir. "Es impagable y ya juega en el club ideal. No me extrañaría que fuera uno de los jugadores preferidos de Florentino. Me he enterado de que clubes de Arabia Saudí están llamando a la puerta, pero no creo que termine marchándose. Florentino es un esteta del fútbol y hará todo lo posible por retenerle", ha sentenciado.