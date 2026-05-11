Rummenigge da las claves del éxito de Flick: "Los jugadores dan la vida por él"

Karl-Heinz Rummenigge es una auténtica leyenda en el fútbol alemán y como miembro del consejo asesor del Bayern suele estar muy presente en la actualidad del fútbol mundial. Rummenigge quiso felicitar de forma directa a Hansi Flick por su segunda Liga consecutiva en España y dio las claves del éxito de un entrenador idolatrado en su club: "Estoy encantado de que lo haya conseguido, porque se merece este éxito. Hansi tiene esa cualidad excepcional de trabajar brillantemente con su equipo y construir excelentes relaciones basadas en la confianza con los jugadores. Cuando estuvimos en Lisboa con el Bayern en 2020 durante la pandemia, había un ambiente que nunca antes había experimentado en nuestro club. Ese espíritu y sentido de comunidad fueron increíbles", aseguró a 'Bild'.

Rummenigge dejó claro que el Bayern ha conseguido emular la vía Flick con Kompany, algo que no habían tenido en los últimos años: "Los jugadores habrían dado la vida por su entrenador, y Hansi encarna ese valor tanto como Vincent Kompany. Son figuras muy relevantes para el éxito de sus equipos".

El exfutbolista también destaco el consejo que le dio a Joan Laporta sobre Flick: "Conozco muy bien a mi viejo amigo Joan Laporta y también sé lo duro que puede ser el ambiente en el FC Barcelona. Poco después de la llegada de Hansi, me encontré por casualidad con Laporta y le dije: 'Tienes que prometerme que serás el mejor amigo de Hansi. ¡Y que siempre lo apoyarás incondicionalmente!'. Porque Hansi necesita esa confianza para triunfar", destacó.

De hecho, Rummenige tiene claro que el Barça de Flick acabará ganando una Champions: "Y estoy encantado de que haya resultado así. Ganar la liga dos veces por delante del Real Madrid y rejuvenecer significativamente al equipo en el proceso es un logro enorme. Predigo que Hansi también ganará la Champions League con el FC Barcelona si permanece allí el tiempo suficiente".