La rueda de prensa de Xavi previa al partido UD Las Palmas - Barça, en directo y online

¿CUÁL DE LAS DOS ÁREAS TE PREOCUPA MÁS?

Me preocupa más el área defensiva. El año pasado estuvimos extraordinarios y este año estamos regalando mucho. Es verdad que nos ha faltado efectividad, pero incluso haciendo dos goles a veces no hemos ganado. Esto es lo que más me preocupa. Estamos encajando demasiado.