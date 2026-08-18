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La rueda de prensa del Cholo Simeone, en directo: convocatoria del Atlético de Madrid y última hora sobre Julián Álvarez

El entrenador argentino comparece ante los medios de comunicación en la previa del debut en Liga contra el Málaga en el Metropolitano

Simeone sobre el 'caso Julián': "Creo que si el dueño del club habló tajantemente de lo que habló, no hay más, está mas que claro"

Simeone sobre el 'caso Julián': "Creo que si el dueño del club habló tajantemente de lo que habló, no hay más, está mas que claro"

Atlético de Madrid

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Jordi Carné

Jordi Carné

Día importante en el culebrón sobre el futuro de Julián Álvarez. Diego Pablo Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, comparece ante los medios de comunicación en la previa del debut colchonero en Liga contra el Málaga en el Metropolitano. Sigue en directo en SPORT las declaraciones del técnico argentino respecto a la situación de la 'araña'.

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