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La rueda de prensa del Cholo Simeone, en directo: convocatoria del Atlético de Madrid y última hora sobre Julián Álvarez
El entrenador argentino comparece ante los medios de comunicación en la previa del debut en Liga contra el Málaga en el Metropolitano
Día importante en el culebrón sobre el futuro de Julián Álvarez. Diego Pablo Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, comparece ante los medios de comunicación en la previa del debut colchonero en Liga contra el Málaga en el Metropolitano. Sigue en directo en SPORT las declaraciones del técnico argentino respecto a la situación de la 'araña'.
Finaliza la rueda de prensa de Simeone
Muchas gracias por seguirla en directo en SPORT. ¡Hasta la próxima!
Primera temporada sin Griezmann
Simeone: “No habrá otro Griezmann. Fue algo increíble, tuvimos un genio por muchos años. Lo vamos a extrañar, pero como pasó con todos los futbolistas importantes que han pasado por el club, intentaremos seguir compitiendo a la misma altura o incluso más alto”.
El perdón del Metropolitano a Julián
Simeone: “La gente opinará y pensará lo que tenga que opinar y pensar. Soy respetuoso en todas las situaciones. Diego Costa, Griezmann, ahora Julián...”.
El fichaje del 'Cuti' Romero
Simeone: “Liderazgo, fortaleza, calidad, jerarquía, compromiso y, con el tiempo, pertenencia. Es un futbolista con todos los valores para identificarse con el Atlético de Madrid. Ojalá que lo pueda de mostrar, viene para ayudarnos".
'Mimos' a la plantilla
Simeone: “Todos los futbolistas necesitan una atención individual. Sobre todo emocional y mentalmente. En ese trabajo estamos. Estamos haciendo un buen trabajo para que todos rindan al 120%, porque el 100% no nos alcanza. El 120% nos pone en un lugar competitivo".
Julián aún no está preparado "deportivamente"
Simeone: “Si el dueño del club habla tajantemente de la forma con la que hablo, creo que está más que claro. Es como lo juicio: no ha lugar. Así de claro. Desde ese lugar, desde lo deportivo intentaremos cuidar a la persona y el jugador. Y esperar que esté en las condiciones que necesita para estar a su nivel. No lo vemos en las condiciones para jugar aún, espero que en los próximos cuatro días evolucione y esté más cerca de lo que queremos".
Aún queda mercado
Simeone: “No entro ahí. Entiendo que tenemos que ir ajustando. Muchos chicos acaban de llegar de vacaciones y llevan nueve entrenamientos. Tendremos que ajustar para sacar el mejor partido de la plantilla que tenemos. Aún queda mercado y estamos preparados para lo que suceda. Cuando termine el mercado tendremos más claro qué somos”.
Arnau Ortiz, la ilusión de la pretemporada
Simeone: “Venía de una buena temporada pasada en el filial y elegimos observarlo durante la pretemporada. Hemos visto cosas que nos pueden ayudar. Desde su humildad, ganas de aprender y trabajo, esperemos que su aportación al equipo sea la que visualizamos”.
Papel de Lookman
Simeone: “Estamos en un proceso de acomodarnos. Entre los chicos que llegaron más tarde, Kang-in y Cuti llegaron hace poco. Estamos ajustando, necesitamos tiempo. Aunque no lo hay, porque mañana se compite”.
La situación de Julián
Simeone: “Sigo pensando en la misma línea que en Corea. Yo me ocupo de la parte deportiva y la personal. Es un chico extraordinario. Estuvimos hablando como lo hacemos siempore. Desde lo deportivo, aún necesita un punto para llegar al domingo. Entiendo desde lo deportivo que necesitamos más entrenamientos con él. Seguimos pensando en la línea de crear un equipo alrededor de él. Ha dado mucho al equipo desde que llegó".
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