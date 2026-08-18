La rueda de prensa del Cholo Simeone, en directo: convocatoria del Atlético de Madrid y última hora sobre Julián Álvarez

Julián aún no está preparado "deportivamente"

Simeone: “Si el dueño del club habla tajantemente de la forma con la que hablo, creo que está más que claro. Es como lo juicio: no ha lugar. Así de claro. Desde ese lugar, desde lo deportivo intentaremos cuidar a la persona y el jugador. Y esperar que esté en las condiciones que necesita para estar a su nivel. No lo vemos en las condiciones para jugar aún, espero que en los próximos cuatro días evolucione y esté más cerca de lo que queremos".