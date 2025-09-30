Saltar al contenido principalSaltar al pie de página
Suscripción

sport

Directos
Así os lo hemos contado

Así os lo hemos contado

FC Barcelona

La rueda de prensa de Pedri y Hansi Flick, en directo

El centrocampista y el entrenador del FC Barcelona han comparecido en la previa del partido contra el Paris Saint-Germain correspondiente a la 2ª jornada de la Fase liga de la Champions League

Adrià Fernández

Adrià Fernández

El FC Barcelona recibirá este domingo a Paris Saint-Germain en el partido correspondiente a la 2ª jornada de la Fse liga de la Champions League. El conjunto blaugrana ya debutó en la máxima competición europea con un triunfo a domicilio frente al Newcastle. Pedri y Hansi Flick han comparecido este martes en rueda de prensa para analizar la actualidad blaugrana en la previa del compromiso.

Actualizar
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas