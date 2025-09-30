Así os lo hemos contado
FC Barcelona
La rueda de prensa de Pedri y Hansi Flick, en directo
El centrocampista y el entrenador del FC Barcelona han comparecido en la previa del partido contra el Paris Saint-Germain correspondiente a la 2ª jornada de la Fase liga de la Champions League
El FC Barcelona recibirá este domingo a Paris Saint-Germain en el partido correspondiente a la 2ª jornada de la Fse liga de la Champions League. El conjunto blaugrana ya debutó en la máxima competición europea con un triunfo a domicilio frente al Newcastle. Pedri y Hansi Flick han comparecido este martes en rueda de prensa para analizar la actualidad blaugrana en la previa del compromiso.
Finaliza la rueda de prensa de Hansi Flick. ¡Gracias por seguirla con nosotros!
De Jong y Pedri
"Siempre es importate, pero también tenemos buenos jugadores en otras posiciones que pueden retener el balón; ellos igual. Tocará aprovechar los espacios que nos dé, estoy contento de poder jugar este partido y comprobar cómo estamos mejorando contínuamente".
Rashford
"Todo el mundo lo ha podido ver en los últimos partidos. En Newcastle cogió mucha confianza, no siempre es fácil porque venía de otra liga con otros rivales y estilo. Está haciendo un buen trabajo".
El liderazgo de Pedri
"Ha mejorado mucho, todo el mundo lo ve: cómo juega con el balón. Para un equipo es importante tener líderes, forma parte de la tarea de los capitanes. Siempre hablo con ellos y cuando tienen una opinión clara, la transmiten. Transmiten sus reflexiones, es importante".
Favoritismo y revancha
"Somos el Barça y nos gusta ser favoritos para la Champions, pero sabemos que supone mucho trabajo y que es un camino muy largo. No pienso en el último partido, me centro en el siguiente. No pienso en el pasado, éremos ambos diferentes, ha cambiado todo completamente".
Szczesny
"Es un jugador del Barça, por supuesto que está preparado. El año pasado ganamos tres títulos con él, y tanto que está preparado".
El '9': Ferran o Lewy
"Para los 90 minutos necesitamos a los dos, ya veremos quien comienza de titular".
Ronald Araujo
"No la tengo decidida. Ahora es diferente en relación a dos años atrás. Tengo la máxima confianza y convicción en Araujo y nuestros capitanes. Estoy muy contento de tenerlo en la plantilla".
Lamine Yamal
"Esto de súper no me gusta, es excepcional, pero tenemos a más jugadores. Tiene 18 años y tiene que centrarse en trabajar mucho. Con el talento que tiene, necesita subir uno o dos escalones más, lo puedo hacer, pero tendrá que esforzarse. También en la fase defensiva, igual que del resto de futbolistas".
El control de las emociones
"Siempre es bueno. Nunca funciona querer marcar el segundo gol antes del primero. Tenemos que trabajar en nuestro plan de partido. Lo digo a menudo, tiene que ver con el posicionamiento y con el control del balón. Saben presionar y cómo dominar. Tenemos que jugar desde el primer minuto al máximo nivel y es lo que esperamos de los jugadores, esto es la Champions League".
