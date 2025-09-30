La rueda de prensa de Pedri y Hansi Flick, en directo

El control de las emociones

"Siempre es bueno. Nunca funciona querer marcar el segundo gol antes del primero. Tenemos que trabajar en nuestro plan de partido. Lo digo a menudo, tiene que ver con el posicionamiento y con el control del balón. Saben presionar y cómo dominar. Tenemos que jugar desde el primer minuto al máximo nivel y es lo que esperamos de los jugadores, esto es la Champions League".