FC Barcelona
Sigue en directo la rueda de prensa de Mendilibar antes de enfrentarse al Barça
El entrenador del Olympiacos comparecerá ante los medios de comunicación en la previa del Barça-Olympiacos
Cambio de chip: vuelve la Champions League. El FC Barcelona recibe al Olympiacos este martes en el Estadi Olímpic Lluís Companys de Montjuïc (18.45 horas) con el objetivo de reecontrarse con la victoria en la máxima competición europea de clubes tras la derrota contra el Paris Saint-Germain en la última jornada. Hansi Flick y Fermín López comparecieron en rueda de prensa para analizar la actualidad blaugrana en la previa del encuentro ante el equipo griego y posteriormente será el turno del técnico vasco.
El partido de Miami:
"No te voy a contestar porque no va a gustar demasiado"
El Barça, ¿favorito para ganar la Champions?
Mendilibar: ¿Tú le pondrías?
German Bona, compañero de SPORT (que ha hecho la pregunta): Yo sí
Mendilibar: Yo también
Las debilidades del Barça:
"Ahora que han perdido dos partidos o que parece que les pueden llegar más es cuando se habla de esto, pero el Barcelona no ha cambiado la manera de jugar. El tener que cambiar de jugadores y no poder repetir alineaciones en un momento determinado puede hacer que los mecanismos o automatismos que tienes los puedas perder. Todo el mundo lo dice: las espaldas de la defensa... pero hace meses también lo hacían y lo van a seguir haciendo, es su idea de juego y no van a cambiar. Intentar que el poseador en ese momento esté más sujetado y no con la libertad que suele tener en estos partidos"
El corte de mangas de Flick:
"Últimamente estoy más calmado, pero a mí también me han expulsado. Depende de muchas cosas, que te echen o no, es qué dices, cómo lo dices, cómo lo interpreta el árbitro... Estoy convencido que a él no le van a expulsar mañana"
"Diferente es porque hace 2-3 temporadas estábamos con el Sevilla, que fue la última vez que nos enfrentamos al Barça en este campo y perdimos 1-0. [...] De todas las veces que me he enfrentado al Barça solo he ganado una vez, con Osasuna. Venimos con ilusión y la gente del Olympiacos siempre cree que puede ganar, tendremos gente aquí que nos va a ayudar y queremos hacerlo con ellos"
¿Anular a Pedri, la clave?:
"Es que si Pedri no lo toca pero lo tiene Frenkie... O si Pedri no lo toca pero lo coge Rashford... Es que son todos muy buenos. Pedri es tan bueno que los culés casi os estáis olvidando de Xavi e Iniesta. Es el que mejor controla, el que mejores pases da... Todo"
Las ausencias:
"El Barça no es solo por las figuras que tiene sino por el grupo. Es verdad que falta gente, que algún importante no está, pero sabemos que si estamos en esta competición nos vamos a encontrar equipos tan buenos como el Barça. Nos tocó el Arsenal y ahora este. Sabemos que es muy difícil ganar en un campo como este, pero es nuestra ilusión y sabemos que si hacemos un buen partido podemos tener opciones. Ahora se le echa en cara al míster que si se juega muy adelantado, pero hasta ahora ha jugado muy adelantado también y ha ganado"
"Es bonito volver a competir contra un equipo con el que he competido en la liga española y en una competición como la Champions, es precioso, increíble. Lo ha dicho Dani: tenemos que dar nuestra mejor versión y que el Barça no la dé tan buena como la pueda dar, porque el Barça es uno de los favoritos para ganar esta competición"
Sobre Lamine y la comparación con Messi:
"Es un niño, lleva dos años en alta competición. Lo que hizo el otro es casi imposible de repetir, pero este es diferencial. Si Lamine no está bien, el Barça no está bien. Intentaremos defenderlo bien, pero es verdad que en el Barça está Lamine, pero tiene muchos otros grandes jugadores. El otro día salió Araujo y marcó el gol. Tienes que estar perfecto para ganar"
