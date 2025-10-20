Sigue en directo la rueda de prensa de Mendilibar antes de enfrentarse al Barça

Las debilidades del Barça:

"Ahora que han perdido dos partidos o que parece que les pueden llegar más es cuando se habla de esto, pero el Barcelona no ha cambiado la manera de jugar. El tener que cambiar de jugadores y no poder repetir alineaciones en un momento determinado puede hacer que los mecanismos o automatismos que tienes los puedas perder. Todo el mundo lo dice: las espaldas de la defensa... pero hace meses también lo hacían y lo van a seguir haciendo, es su idea de juego y no van a cambiar. Intentar que el poseador en ese momento esté más sujetado y no con la libertad que suele tener en estos partidos"