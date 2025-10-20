Saltar al contenido principalSaltar al pie de página
Sigue en directo la rueda de prensa de Mendilibar antes de enfrentarse al Barça

El entrenador del Olympiacos comparecerá ante los medios de comunicación en la previa del Barça-Olympiacos

Mendilibar, el entrenador del Olympiaco

Mendilibar, el entrenador del Olympiaco / Agencias

Maria Tikas

Maria Tikas

Cambio de chip: vuelve la Champions League. El FC Barcelona recibe al Olympiacos este martes en el Estadi Olímpic Lluís Companys de Montjuïc (18.45 horas) con el objetivo de reecontrarse con la victoria en la máxima competición europea de clubes tras la derrota contra el Paris Saint-Germain en la última jornada. Hansi Flick y Fermín López comparecieron en rueda de prensa para analizar la actualidad blaugrana en la previa del encuentro ante el equipo griego y posteriormente será el turno del técnico vasco.

