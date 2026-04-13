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FC Barcelona
La rueda de prensa de Lamine y Hansi Flick, en directo
El crack de Rocafonda y el entrenador del Barça comparecen ante los medios de comunicación en la previa del partido de Champions contra el Atlético
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Hola Buenas tardes. en breve comparecerán Lamine Yamal y Hansi Flick ante los medios de comunicación para valorar el partido de mañana de vuelta de los cuartos de la Champions ¿Se hablará de remontada?
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