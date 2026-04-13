Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Kees SmitConvocatoria BarcelonaBarcelona OpenSanti CañizaresSuperordenador OPTAÓscar FreireAthletic ClubRonaldinho NetflixRuud NijstadPlayoffs NBAWilly HernangómezGuardiolaRory McIlroyJuan NúñezRemontada BarçaAlcaraz próximo torneoCuándo juega el BarçaCuándo juega EspañaDocumental Ronaldinho NetflixArnold SchwarzeneggerMarc MárquezFerrero AlcarazFernando RomayParquímetrosPirineo
instagramlinkedin

En Directo

FC Barcelona

La rueda de prensa de Lamine y Hansi Flick, en directo

El crack de Rocafonda y el entrenador del Barça comparecen ante los medios de comunicación en la previa del partido de Champions contra el Atlético

Hansi Flick abraza a Lamine Yamal

Hansi Flick abraza a Lamine Yamal / Valentí Enrich

Jaume Marcet

Jaume Marcet

Actualizar

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL